После участия в "Квартале" Александр Усик задумался об актерской карьере

Известный на весь мир боксер поделился своими впечатлениями от участия в проектах студии "Квартал 95".

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Обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности Александр Усик принял участие сразу в двух проектах студии “Квартал 95“ - Кубке Президента “Лиги смеха“ (эфир на “1+1“ уже 27 декабря) и “Вечернем Квартале“ (покажут в Новогоднюю ночь на “1+1“). За кулисами спортсмен поделился своими впечатлениями и рассказал…

О дебюте в “Вечернем Квартале“

“Честно говоря, перед выходом на сцену я чуть-чуть нервничал, но в итоге все прошло хорошо. Слава Богу, сам я никогда не оказывался в такой ситуации (по сюжету Усик играет любовника героини Елены Кравец, которого ловит на горячем муж в исполнении Евгения Кошевого – Ред.). А вообще я пересмотрел практически все проекты, которые делает «Квартал“. Даже когда не попадаю на эфир, потом пересматриваю новые выпуски в YouTube. В жизни я со многими ребятами общаюсь – с Женей, Микой…А Юзик вообще ко мне на бои раньше приезжал“.

пресс-служба

О репетициях с Кошевым и Кравец

“У нас было не очень много репетиций – мы прогнали номер всего пару раз. После этого Лена и Женя мне сказали, что можно больше и не репетировать, что и так все нормально. И буквально за пару минут до выхода на сцену Лена дала мне важный совет – что иногда лучше не доиграть, чем переиграть“.

пресс-служба

Об участии в “Лиге смеха“

“Признаюсь, мне давно нравится “Лига смеха“, и этот проект я смотрю регулярно. Прикольная не только идея самой программы, но и то, что команды представляют совершенно разный юмор. Поэтому, когда Женя Кошевой и Мика Фаталов предложили мне стать на время судьей этого проекта, я практически сразу согласился“.

пресс-служба

О любимых командах

“Для меня главное – чтобы было смешно. Но есть и любимые команды – это «Днепр“, Луганская сборная, молдаване из “Стояновки“. А вообще, у меня много любимчиков, иногда в игре “выстреливают“ и совершенно неожиданные команды“.

О шутках в свой адрес

“Я не боюсь шуток о себе. Наоборот даже, мне нравится, когда кто-то находит неожиданный поворот в, казалось бы, предсказуемой ситуации. Но, конечно, у юмора есть определенные границы, над чем-то можно шутить, а над чем – лучше не стоит. Кстати, я сам не прочь над кем-то пошутить. Мне кажется, у меня это неплохо получается“.

пресс-служба

О варианте стать постоянным тренером “Лиги смеха“

“Войти в судейскую команду на полный сезон у меня вряд ли получится, ведь на это нужно время. А я не хочу никого подводить. И давать свое согласие на постоянное присутствие в шоу в качестве судьи тоже не могу, хотя и был бы не против“.

пресс-служба

Об актерской карьере и байопике о себе

“Я не против и дальше участвовать в каких-то проектах. Может быть, в сценах, где будет больше слов. Мне это, правда, очень интересно. Я погружаюсь в роль, пропускаю ее через себя. Кстати, если честно, у меня уже есть готовый сценарий фильма! Я его сам написал. Уже очень давно я веду дневник, в котором записываю все важные моменты в моей жизни. И таких дневников уже насобиралось аж четыре. Так что это практически готовый сценарий по моей биографии. Более того, я сам готов сыграть себя же, если кто-то решится снять такой фильм. Ведь, как говорится, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Ведь никто лучше меня самого не знает, как я переживал эти моменты. И, мне кажется, если поработать и поучиться актерскому мастерству, смогу их снова повторить. Могу быть совершенно разным – и смешным, и серьезным, и грустным“.

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