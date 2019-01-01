Кумир миллионов поддержал суперфиналистку вокального шоу.

"Мы очень скучаем": Олег Винник устроил концерт в финале Х-фактора пресс-служба

Читай также: “Застрял в лифте“: Олег Винник признался, как едва не пропустил Новый год

Олег Винник феерически вернулся в 10-й юбилейный сезон проекта “Х-фактор“ на СТБ. В финале вокального шоу Артист №1 выступил в дуэте с одной из участниц - Элиной Иващенко, исполнив свою авторскую композицию, лирическую балладу “Мати каже правду“. Видео дуэта меньше чем за сутки попало в тренды YouTube, собрав более 200 тыс. просмотров, и с большим отрывом стало самым популярным среди роликов данного прямого эфира. А сам Олег пожелал девушке победы.

- Друзья, у этой девочки большое будущее. У нее глубокая и чистая душа. Чувственная, настоящая. И мне очень приятно, что она знает, о чем поет, - сказал Винник на сцене.

Читай также: “Могу устроить праздник в любой день“: Олег Винник рассказал о новогоднем застолье

Однако, на этом сюрпризы от певца не закончились. С юбилеем вокальное шоу, в котором музыкант провел за судейским столом два сезона, Олег Винник поздравил сразу тремя своими хитами. Перфоманс артиста превратился в мини-концерт. “Нино“, “Вовчицю“ и “Наталя-Наталі“ подпевал весь зал. А член жюри NK | Настя Каменских и вовсе разоткровенничалась:

“Олег, ты не представляешь, как мы по тебе скучаем! Такие теплые воспоминания... Как-то так прикипели к тебе и очень скучаем“, - поделилась она в эфире шоу.

К певице присоединились поклонники артиста в соцсетях:

“Ну Вы и зажгли своим выступлением! Какой задор! Какой темперамент! Какое обаяние! Какая страсть! Блеск в глазах, в сердце – огонь! Вы пылали на сцене! Это было неповторимо, трогательно, ярко!“,

“Великолепное выступление! Зрители Х-фактора за вами тоже очень скучают“,

“Мы были счастливы увидеть Вас снова на Х-факторе. Чудесный вечер!“ - пишут они в своих комментариях.

Отметим, что в рамках Народной премии “Х-фактор“, которую телеканал СТБ учредил специально к десятилетию вокального шоу, Олег Винник по результатам народного голосования победил в двух номинациях: “Сила Х-фактора“ и “Любимая судейская четверка“.

Напомним, ранее Олег Винник рассказал о гонораре и райдере в новогоднюю ночь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.