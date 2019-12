Эд Ширан выпустил клип на песню Put It All On Me: видео

Так трогательно!

Эд Ширан выпустил клип на песню Put It All On Me Кадр из клипа

Популярный британский певец Эд Ширан, который попал в рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года, представил романтический клип на песню Put It All On Me, в котором рассказал 15 историй любви.

Читай также: Оля Полякова получила сразу две награды за лучшие песни 2019

Трогательное видео появилось 22 декабря на официальном Youtube-канале певца. В ролике пары разных национальностей и возраста танцуют вдвоем.

Любопытно, что сам Эд Ширан в конце видео рассказал о своих отношениях с женой Черри Сиборн, с которой он тайно женился в январе 2019 года. Как известно, пара познакомилась в школе, но их отношения начали развиваться только с 2015 года.

Смотрите клип Эд Ширан – Put It All On Me:

Ранее Мэрайя Кэри выпустила новую версию клипа All I Want for Christmas Is You.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​