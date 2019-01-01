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Эд Ширан выпустил клип на песню Put It All On Me: видео

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Так трогательно!
Эд Ширан выпустил клип на песню Put It All On Me
Эд Ширан выпустил клип на песню Put It All On Me
Кадр из клипа

Популярный британский певец Эд Ширан, который попал в рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года, представил романтический клип на песню Put It All On Me, в котором рассказал 15 историй любви.

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Трогательное видео появилось 22 декабря на официальном Youtube-канале певца. В ролике пары разных национальностей и возраста танцуют вдвоем.

Любопытно, что сам Эд Ширан в конце видео рассказал о своих отношениях с женой Черри Сиборн, с которой он тайно женился в январе 2019 года. Как известно, пара познакомилась в школе, но их отношения начали развиваться только с 2015 года.

Смотрите клип Эд Ширан – Put It All On Me:

Ранее Мэрайя Кэри выпустила новую версию клипа All I Want for Christmas Is You.

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Теги: Эд Ширан. клип, видео
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