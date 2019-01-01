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Умер известный английский актер Тони Бриттон

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Он ушел на 96-м году жизни.
Умер известный английский актер Тони Бриттон
Умер известный английский актер Тони Бриттон
Фото из открытых источников

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В воскресенье, 22 декабря, умер британский актер Тони Бриттон. Ему было 95 лет. О смерти артиста в Твиттере сообщила его дочь, телеведущая Ферн Бриттон.

 

Скриншот

Наш отец Тони Бриттон умер рано утром. Великий актер, режиссер, очаровательный человек - написала она.

За свою многолетнюю карьеру Тони Бриттон сыграл в более 60 фильмах, среди которых военная драма “Операция “Амстердам“, триллер “День Шакала“, а также сериал “Дороги, которые мы выбираем“. 

В 1975 году он был удостоен премии Гильдии радиовещательной прессы за лучшую мужскую роль в фильме “Почти человек“. Начав сниматься в 1950-х, Тони Бриттон оставил кино только в 2012 году. Он дважды был женат и воспитал троих детей.

Накануне во Франции умерла знаменитая актриса Анна Карина.

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Теги: Тони Бриттон, актер, умер
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