Умерла известная модель Mama Cax

30-летняя звезда скончалась в больнице Нью-Йорка.

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В возрасте 30 лет ушла из жизни популярная модель и звезда показов бельевого бренда Рианны Mama Cax. Последние дни девушка провела в больнице.

Информацию о смерти Каксми Брутус (настоящее имя модели) подтвердили родственники манекенщицы и ее представители. Соответствующий пост появился на ее странице в Инстаграм.

instagram.com/mamacax/

На прошлой неделе Mama Cax рассказывала подписчикам о проблемах со здоровьем. Девушка говорила, что чувствует сильную боль в животе.

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Было бы преуменьшением назвать Cax бойцом. Как человек, переживший рак, она привыкла брать на себя решение сразу нескольких проблем. В свои последние дни на земле она боролась с присущей ей твердостью, - говоится в сообщении.

Девушка родилась в США, но большую часть жизни провела на Гаити. В возрасте 14 лет ей диагностировали рак костей и легких, а через 2 года пришлось перенести операцию по замене тазобедренного сустава, которая не увенчалась успехом. Так, Брутус ампутировали правую ногу.

Несмотря на инвалидность, Каксми Брутус стала моделью. А в 2017 году подписала контракт с агентством Jag Models. Также сотрудничала с брендами Becca Cosmetics, Olay, Chromat и другими. Mama Cax участвовала в показах бельевого бренда Рианны Savage x Fenty.

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