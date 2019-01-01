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MARUV впервые рассказала, где познакомилась с мужем

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По словам звезды, их свел общий знакомый.
MARUV с мужем Александром
MARUV с мужем Александром
ivona.bigmir)net

Популярная украинская певица MARUV рассказала, как и где познакомилась со своим мужем. Об этом девушка призналась Екатерине Осадчей в программе “Светская жизнь“.

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Так, по словам MARUV, встретилась она со своим тогда еще будущим мужем в стриптиз-клубе. Там девушка пела.

У нас есть общий друг. Он там работал кальянщиком и он сказал мне: “Что ты так одинока? Тебе нужно уже парня найти, у меня есть хороший кандидат - два метра ростом, баскетболист“. И вот он приходит и поскольку это стриптиз-клуб, начал с неуместных шуток. Но я его сразу поставила на место, - поделилась MARUV.

Однако после знакомства они год только общалась. Большую настойчивость проявляла именно певица, которая постоянно приглашала парня на кофе или прогулку.

А недавно Maruv снялась в латексе вместе с Alyona.alyona.

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Теги: MARUV, певица, муж
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