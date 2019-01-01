MARUV впервые рассказала, где познакомилась с мужем
Популярная украинская певица MARUV рассказала, как и где познакомилась со своим мужем. Об этом девушка призналась Екатерине Осадчей в программе “Светская жизнь“.
Читай также: Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета - СМИ
Так, по словам MARUV, встретилась она со своим тогда еще будущим мужем в стриптиз-клубе. Там девушка пела.
У нас есть общий друг. Он там работал кальянщиком и он сказал мне: “Что ты так одинока? Тебе нужно уже парня найти, у меня есть хороший кандидат - два метра ростом, баскетболист“. И вот он приходит и поскольку это стриптиз-клуб, начал с неуместных шуток. Но я его сразу поставила на место, - поделилась MARUV.
Однако после знакомства они год только общалась. Большую настойчивость проявляла именно певица, которая постоянно приглашала парня на кофе или прогулку.
А недавно Maruv снялась в латексе вместе с Alyona.alyona.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил