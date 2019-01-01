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"Угадайте год": DZIDZIO показал, как выглядел в детстве

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Артист растрогал поклонников архивным фото.
DZIDZIO показал, как выглядел в детстве
DZIDZIO показал, как выглядел в детстве
instagram.com/dzidzio/

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Солист группы DZIDZIO Михаил Хома приятно удивил своих поклонников, опубликовав детский снимок на своей странице в Инстаграм. На фото будущий артист позирует на фоне елки в своем первом костюме. В подписи к снимку Дзидзьо поделился забавной историей, связанной с этим нарядом.

 

instagram.com/dzidzio/

Это мой первый костюм, который мама купила мне во львовском ЦУМе для моего первого выступления на телевидении в новогоднем огоньке. Я исполнял песню из репертуара Робертино Лоретти O Sole Mio. Когда я надел новый костюм, мои высокие ноты зазвучали как горный ручей. От солидности я так напрягал грудь, что чуть не трещал на всю Львовскую область. Но скажу вам честно: девушкам это очень нравилось, - рассказал DZIDZIO.

Фанаты Михаила засыпали его комплиментами, а также попытались угадать, в каком году было сделано это фото. “Ви дуже крутим були“, “Боже, яка лапулька!“, “Красень“.

Ранее DZIDZIO рассказал, какие желания загадывает в новогоднюю ночь.

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Теги: DZIDZIO
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