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Даша Астафьева поразила селфи без макияжа

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Артистка не боится показать свою натуральную красоту.
Даша Астафьева поразила селфи без макияжа
Даша Астафьева поразила селфи без макияжа
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Даша Астафьева часть радует поклонников откровенными и эффектными фотосессиями. На этот раз певица разместила в сети фото без макияжа.

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На странице Даши в Инстаграм появился кадр, где она запечатлена без мейка. Фолловеры оценили пост знаменитости множеством восхищенных комментариев, и отметили, что Астафьева в любом образе выглядит на все 100%.

 

instagram.com/da_astafieva/
  • Просто и в то же время шикарно.
  • Даша, вы прекрасна и без мейка.
  • Красавица как всегда!
  • Мерлин Монро нашего века, однозначно - пишут пользователи в комментариях.

Недавно Даша Астафьева засветилась в компании шеф-редактора Playboy.

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Теги: Даша Астафьева, фото
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