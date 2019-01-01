Даша Астафьева поразила селфи без макияжа
Артистка не боится показать свою натуральную красоту.
Даша Астафьева часть радует поклонников откровенными и эффектными фотосессиями. На этот раз певица разместила в сети фото без макияжа.
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На странице Даши в Инстаграм появился кадр, где она запечатлена без мейка. Фолловеры оценили пост знаменитости множеством восхищенных комментариев, и отметили, что Астафьева в любом образе выглядит на все 100%.
- Просто и в то же время шикарно.
- Даша, вы прекрасна и без мейка.
- Красавица как всегда!
- Мерлин Монро нашего века, однозначно - пишут пользователи в комментариях.
Недавно Даша Астафьева засветилась в компании шеф-редактора Playboy.
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