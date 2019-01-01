Дочь покойного Кузьмы Скрябина вышла замуж: фото

О свадьбе 22-летней Марии в своем Instagram сообщил украинский певец Дзидзьо.

Дочь украинского музыканта и лидера группы “Скрябин“ Андрея Кузьменко, который трагически погиб в 2015 году, вышла замуж. Первой фотографией со свадьбы 22-летней Марии-Барбары поделился на своей странице в Инстаграм Михаил Хома (DZIDZIO).

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На фото артист позирует вместе с молодоженами.

Друзья, я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася – единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью, – написал DZIDZIО.

На снимке Мария-Барбара держит в руках огромный букет белых роз и счастливо улыбается. Компанию на фото ей составили ее муж Виктор и DZIDZIO.

Напомним, что когда Кузьма погиб, Марии было всего 17 лет.

Ранее племянница Софии Ротару поделилась подробностями о женихе и свадьбе.

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