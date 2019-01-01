Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дочь покойного Кузьмы Скрябина вышла замуж: фото

Комментариев: 0
О свадьбе 22-летней Марии в своем Instagram сообщил украинский певец Дзидзьо.
Дочь покойного Кузьмы Скрябина вышла замуж
Дочь покойного Кузьмы Скрябина вышла замуж
facebook.com/barbara.kuzmenko.5

Дочь украинского музыканта и лидера группы “Скрябин“ Андрея Кузьменко, который трагически погиб в 2015 году, вышла замуж. Первой фотографией со свадьбы 22-летней Марии-Барбары поделился на своей странице в Инстаграм Михаил Хома (DZIDZIO).

Читай также: DZIDZIO рассказал, какие желания загадывает в новогоднюю ночь

На фото артист позирует вместе с молодоженами.

Друзья, я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася – единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью, – написал DZIDZIО.

На снимке Мария-Барбара держит в руках огромный букет белых роз и счастливо улыбается. Компанию на фото ей составили ее муж Виктор и DZIDZIO.

Напомним, что когда Кузьма погиб, Марии было всего 17 лет.

Ранее племянница Софии Ротару поделилась подробностями о женихе и свадьбе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Кузьма Скрябин, дети звезд, свадьба, DZIDZIO
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь