Названа победительница "Мисс Америка-2020"

Победительницей конкурса "Мисс Америка-2020" стала 24-летняя студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер.

В США назвали имя победительницы конкурса красоты “Мисс Америка-2020“. Главной красавицей стала студентка, удивившая зрителей и членов жюри химическим опытом.

Читай также: Выступление украинки на “Мисс Мира 2019“: видеj

Так, первое место на “Мисс Америка-2020“ заняла 24-летняя студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер. Она окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии. Однако девушка не намерена останавливаться на достигнутом и планирует стать обладательницей ученой степени в фармацевтике.

Конкурсантка покорила жюри тем, что в конкурсе талантов продемонстрировала химический опыт - каталитическое разрушение перекиси водорода.

Instagram

За звание первой красавицы Америки боролись еще 50 девушек. Корону победительнице, вручила “Мисс Америка-2019“ Нина Франклин.

Теперь новая Мисс Америка станет участницей проекта по профилактике злоупотребления приема лекарств. Также Камилла Шриер получила стипендию в размере 300 тысяч долларов.

Ранее мы рассказали, как прошел конкурс красоты “Мисс Мира 2019“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​