Названа победительница "Мисс Америка-2020"
В США назвали имя победительницы конкурса красоты “Мисс Америка-2020“. Главной красавицей стала студентка, удивившая зрителей и членов жюри химическим опытом.
| #MissAmerica | The New Miss America 2020 is Camille Schrier (@camilleschrier) from Virginia 😭👏 OMG!! I’m so happy 💙 Congratulation to the new queen! #missamerica2020 #missusa #missinternational #missteenusa #missflorida #missintercontinental #missuniverse #missgrandinternational #missworld #missearth #misssupranational
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Так, первое место на “Мисс Америка-2020“ заняла 24-летняя студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер. Она окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии. Однако девушка не намерена останавливаться на достигнутом и планирует стать обладательницей ученой степени в фармацевтике.
Конкурсантка покорила жюри тем, что в конкурсе талантов продемонстрировала химический опыт - каталитическое разрушение перекиси водорода.
За звание первой красавицы Америки боролись еще 50 девушек. Корону победительнице, вручила “Мисс Америка-2019“ Нина Франклин.
Теперь новая Мисс Америка станет участницей проекта по профилактике злоупотребления приема лекарств. Также Камилла Шриер получила стипендию в размере 300 тысяч долларов.
Ранее мы рассказали, как прошел конкурс красоты “Мисс Мира 2019“.
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