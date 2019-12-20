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Названа победительница "Мисс Америка-2020"

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Победительницей конкурса "Мисс Америка-2020" стала 24-летняя студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер.
Названа победительница "Мисс Америка-2020"
Названа победительница "Мисс Америка-2020"
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В США назвали имя победительницы конкурса красоты “Мисс Америка-2020“. Главной красавицей стала студентка, удивившая зрителей и членов жюри химическим опытом.

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Так, первое место на “Мисс Америка-2020“ заняла 24-летняя студентка из штата Вирджиния Камилла Шриер. Она окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии. Однако девушка не намерена останавливаться на достигнутом и планирует стать обладательницей ученой степени в фармацевтике.

Конкурсантка покорила жюри тем, что в конкурсе талантов продемонстрировала химический опыт - каталитическое разрушение перекиси водорода.

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За звание первой красавицы Америки боролись еще 50 девушек. Корону победительнице, вручила “Мисс Америка-2019“ Нина Франклин.

Теперь новая Мисс Америка станет участницей проекта по профилактике злоупотребления приема лекарств. Также Камилла Шриер получила стипендию в размере 300 тысяч долларов.

Ранее мы рассказали, как прошел конкурс красоты “Мисс Мира 2019“.

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Теги: Мисс Америка 2020, конкурс красоты
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