Анастасия Оруджова: "Перед выходом на сцену Лена Кравец произносит заклинание"

Анастасия Оруджова раскрыла секреты "Женского Квартала".

21 декабря в 20:15 зрители “1+1“ увидят новый выпуск “Женского Квартала“. Участницы самого яркого и красивого юмористического проекта страны появятся на сцене в роскошных свадебных нарядах, а в одном из номеров девушки «отправятся» на горнолыжный курорт. Изюминкой программы станет миниатюра, в которой Лена Кравец будет оценивать движения и пластику примы-балерины Екатерины Кухар.

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А мы пообщались с актрисой “Женского Квартала“ Анастасией Оруджовой, которую поклонники юмористических проектов знают еще из “Краины У“ на телеканал “ТЕТ“. Настя поделилась интересными закулисными секретами девочек.

Анастасия Оруджова пресс-служба

Опиши тремя словами “Женский Квартал“.

Свой, музыкальный и сексуальный. И это я сейчас не о Вове Шумко (смеется)

Как вы с девочками настраиваетесь выходить на сцену? Есть особенные слова, наставления редакторов или даже мини-традиции?

Перед тем, как мы наденем гарнитуры и возьмём микрофоны, редакторы нам говорят напутствующие слова, а потом Лена Кравец произносит заклинание… Но его слова оставлю тайной. А из мини- традиций: когда в начальной песне я выхожу на сцену, то девчонки Таня Песик и Саша Машлятина так сильно шлепают меня по попе, что несколько шагов делаю, сцепив зубы. Но я им благодарна, потому-то все равно потом мышцы расслабляются, я расслабляюсь и чувствую себя уверенней на сцене.

"Женский квартал" пресс-служба

А прозвища вы друг дружке придумали?

Каких-то постоянных прозвищ нет. Только Иру Сопунару я называю нашей Бейонсе)) Иру природа наделила многими талантами, но, увы, не вокальными)) Иногда мы просим нашу Бейонсе что-то спеть, и это всегда до слез от смеха. А если Ира ещё и начинает танцевать…

За год в проекте - какой образ стал самым любимым, а какой дался с трудом, и почему?

С каждым концертом любимых все больше. Просто есть номера, с которыми мы уже поездили и повыступали на корпоративах, и они стали родными: “мама трансгендера“, “работница салона красоты, в котором окунь откусил палец клиенту», “влюблённая кассир в АТБ“, обожаю свою роль шеф-повара (на одну реплику) в “Голом ресторане“. Много есть любимых! А вот каких-то супер-сложностей пока, слава Богу, у нас не было. Когда пробуем новые для себя форматы для номеров, таких, как Блюз, где у нас мини-монологи - другое дело. Вот там я волновалась жестко! Прям аж до тремора в руках! Тет-а-тет с залом! Но было круто, мне очень понравилось! И номер с Игорем Ласточкиным про Царевну-лягушку не сразу дался, я была в поиске прям до выхода на сцену. Но чаще всего начинаешь ориентироваться по залу, чувствуешь, как больше людям нравиться, когда дожать нужно, а когда на полутоне. А вообще в “Женском Квартале“ самые сложные номера - танцевальные. Всем тяжело даются. Ну, кроме Лены, у нее же опыт теперь какой!

"Женский квартал" пресс-служба

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