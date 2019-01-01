Самый известный украинский дизайнер принял участие в шоу "Кто против блондинок" .

Андре Тан: "За красивыми вещами скрываются проблемы" пресс-служба

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В эфире “Кто против блондинок?“ на Новом канале девушки говорили о моде, стиле и экспериментировали с собственными луками. Помогал им в этом украинский дизайнер и модельер Андре Тан. Именно он стал участником этой программы.

Хотя шоу «Кто против блондинок?» – это соревнование за первенство, Андре Тан пришел к девушкам вовсе не с целью побеждать!

пресс-служба

Я хотел получить удовольствие от игры, – признался дизайнер за кулисами. – Так и случилось. Был юмор, легкость и дружеская атмосфера – все, как я люблю.

А еще Андре Тан рассказал, что его жена тоже блондинка.

Считаю, что с беловолосыми красавицами легче найти общий язык, – говорит дизайнер. – Они – мое вдохновение, которое во время программы умножилось в 50 раз!

пресс-служба

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В студии модельер рассказал и о своей дочери Софии, о ее увлечении рисованием и моделированием одежды. За кулисами мы расспросили Андре, будет ли он помогать дочке во время ее первых шагов в fashion-индустрии.

Как любящий отец я однозначно поддержу выбор Софии, – говорит Андре Тан. – Но, честно говоря, не хотел бы, чтобы она занималась fashion-индустрией. Поскольку за красивыми вещами скрывается большой пласт работы и проблем!

Шоу “Кто против блондинок?“ выходит На Новом канале по вторникам в 19:00.

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