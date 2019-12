Мэрайя Кэри пересняла клип на песню All I Want for Christmas Is You 25-летней давности.

"All I Want for Christmas Is You": Мэрайя Кэри выпустила новую версию клипа Скриншот с видео

Известная американская исполнительница Мэрайя Кэри порадовала поклонников новым клипом. Звезда выпустила новую версию ролика на легендарный рождественский хит 25-летней давности “All I Want for Christmas Is You“.

Читай также: Слушать обязательно! ТОП-10 лучших американских рождественских песен

Презентация видео состоялась в пятницу, 20 декабря, на официальном ютуб-канале исполнительницы. Отметим, что именно 20 декабря 1994 года Мэрайя выпустила альбом, в который вошел трек “All I Want for Christmas Is You“.

Мэрайя Кэри “All I want for Christmas is you“ (2019):

Мэрайя Кэри “All I want for Christmas is you“ (1994):

Напомним, ранее британцы составили рейтинг самых раздражающих рождественских песен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.