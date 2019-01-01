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"All I Want for Christmas Is You": Мэрайя Кэри выпустила новую версию клипа

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Мэрайя Кэри пересняла клип на песню All I Want for Christmas Is You 25-летней давности.
"All I Want for Christmas Is You": Мэрайя Кэри выпустила новую версию клипа
"All I Want for Christmas Is You": Мэрайя Кэри выпустила новую версию клипа
Скриншот с видео

Известная американская исполнительница Мэрайя Кэри порадовала поклонников новым клипом. Звезда выпустила новую версию ролика на легендарный рождественский хит 25-летней давности “All I Want for Christmas Is You“.

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Презентация видео состоялась в пятницу, 20 декабря, на официальном ютуб-канале исполнительницы. Отметим, что именно 20 декабря 1994 года Мэрайя выпустила альбом, в который вошел трек “All I Want for Christmas Is You“.

Мэрайя Кэри “All I want for Christmas is you“ (2019):

Мэрайя Кэри “All I want for Christmas is you“ (1994):

Напомним, ранее британцы составили рейтинг самых раздражающих рождественских песен.

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Теги: Мэрайя Кэри, All I want for Christmas is you, Рождественские песни
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Источник: Ivоna bigmir)net

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