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Джамала и alyona alyona сняли клип о хейтерстве "Забирай" - видео

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Джамала и alyona alyona записали совместный трек о хейте в соцсетях.
Джамала и alyona alyona сняли клип о хейтерстве "Забирай" - видео
Джамала и alyona alyona сняли клип о хейтерстве "Забирай" - видео
Скриншот с видео

Популярные украинские исполнительницы Джамала и alyona alyona прокачали новым совместным треком. Артистки записали композицию под названием “Забирай“.

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Премьера клипа на свежий хит состоялась в пятницу, 20 декабря, на официальном ютуб-канале alyona alyona. Музыку написала Джамала, а над текстом певицы работали вместе. Отметим, что трек “Забирай“ посвящаетства теме хейта в соцсетях.

Напомним, ранее Alyona Alyona и группа KALUSH сняли совместный клип в Карпатах.

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Теги: Alyona Alyona, Джамала
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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