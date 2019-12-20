Джамала и alyona alyona записали совместный трек о хейте в соцсетях.

Джамала и alyona alyona сняли клип о хейтерстве "Забирай" - видео Скриншот с видео

Популярные украинские исполнительницы Джамала и alyona alyona прокачали новым совместным треком. Артистки записали композицию под названием “Забирай“.

Читай также: Прикрылась мандаринкой: Аlyona Аlyona взбудоражила Сеть голым фото

Премьера клипа на свежий хит состоялась в пятницу, 20 декабря, на официальном ютуб-канале alyona alyona. Музыку написала Джамала, а над текстом певицы работали вместе. Отметим, что трек “Забирай“ посвящаетства теме хейта в соцсетях.

Напомним, ранее Alyona Alyona и группа KALUSH сняли совместный клип в Карпатах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.