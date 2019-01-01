“МастерШеф-9”: Сегодня станут известны имена суперфиналистов

Узнайте, чем будут удивлять полуфиналисты 9 сезона "МастерШефа".

Девятый сезон “МастерШеф” на канале СТБ близится к своему финалу. Точнее, суперфиналу. Неделю назад судьи определили семерых счастливчиков, которым достались именные поварские кители, и теперь их жизнь на проекте начинается заново.

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Во время финальных испытаний после каждого конкурса худший участник отправится домой. Не будет никаких вторых шансов и черных фартуков, не справился – сразу за дверь.

“МастерШеф-9” пресс-служба

Первый конкурс классический, но от этого не менее сложный. Каждый финалист найдет на рабочем столе тот набор продуктов, с которым он четыре месяца назад приехал на кастинг к судьям. Тогда каждый участник впечатлил жюри и получил пропуск на проект в виде белого фартука. Но сегодня нужно показать, что все четыре месяца были пройдены на “МастерШеф” не зря. Судьи ждут кардинально новые блюда!

“МастерШеф-9” пресс-служба

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После финалисты отправятся в один из лучших ресторанов Киева. “Я приготовил для команд свое меню, которое базируется на лучших блюдах моих личных ресторанов. Финалистам предстоит попотеть, чтобы все были приготовлено на том же уровне, на котором я подаю блюда своим гостям”, - говорит Эктор Хименес-Браво.

“МастерШеф-9” пресс-служба

Свое самое ответственное задание участники пройдут в двух командах. Та команда, что победит, в полном составе отправится в суперфинал, а проигравшие поедут домой!

Сколько человек попадет в суперфинал, и кто это будет, увидим в пятницу 20 декабря в 19:00 на канале СТБ.

Как прошел предыдущий 16 выпуск “МастерШефа“ можно посмотреть здесь.

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