Участники выдержали самое сложное испытание за 9 лет.

"Зважені і щасливі": Кто покинул проект в 17 эфире пресс-служба

Читай также: “Зважені і щасливі“: Кто покинул проект перед финалом

Вчера, 19 декабря, состоялся семнадцатый выпуск самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария. На этот раз участники выдержали самое сложное испытание за всю 9-летнюю историю шоу - узнайте, кто не смог его пройти.

пресс-служба

К 17 эфиру в команде "Зважених" осталось 4 участника - "желтая" Людмила, "розовые" Наталья и Павел, а также "коричневые" Евгений и Тамара. Участников ждали невероятно сложные - физически и морально - испытания. Им не только пришлось без посторонней помощи толкать самолет, в прямом смысле "тянуть на себе" свой вес, а также килограммы выбывших коллег, но и преодолевать свои фобии, например, страх высоты. Люда, партнер которой выбыл в прошлой программе - проходила все сложные конкурсы в одиночку.

пресс-служба

Читай также: “Зважені та щасливі“: Кто покинул проект в 15 эфире

Главным испытанием для "Зважених", которое назвали самым сложным за 9 лет, стал конкурс с самолетом. Финалисты должны были протянуть "махину" 1,5 км по полю, предварительно нагрузив в самолет тяжелые мешки. Вес мешков был равен килограммам, которые все участники, включая выбывших, сбросили за 9 сезон проекта. К слову, конкурсанты получили бонусы от экс-участников в виде мешков, которые можно было просто сбросить, не перенося в самолет. На прохождение дистанции отвели три часа.

Самые тяжелые мешки достались “коричневым“ Жене и Тамаре досталась самая тяжелая гора мешков, а “розовые“ получили бонусы от Лалы, Николая, Руслана и Риммы.

пресс-служба

"Коричневые" Женя и Тамара хорошо "стартонули", но по ходу испытания уступили "розовым" Наташе с Пашей, которые финишировали первыми. Ведущая Анита Луценко предложила “коричневым“ помочь одиночке-Люде, однако пара отказалась. вместо них Людмилу поддержали “розовые“ - они помогли девушке дотянуть самолет до финиша.

Вторым этапом конкурса стал прыжок с парашютом. Первыми прыгали Женя и Тамара, которые и победили в раунде. Павлу запретили прыгать из-за превышения норм по весу.

пресс-служба

После конкурса и взвешивания - проект в 17 выпуске покинула "желтая" Люда.

скриншот

Ранее мы писали, как прошел 16 выпуск “Зважених“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.