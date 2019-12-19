Степану Казанину – 45: именинник рассказал о поцелуях, квартире в кредит и автографе Абдулова

Сегодня свой день рождения отмечает актер студии «Квартал 95».

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19 декабря у актера студии «Квартал 95» Степана Казанина – день рождения. Сегодня ему исполняется 45 лет. Накануне Степан ответил на несколько вопросов о своих “первых разах“ в жизни.

Первый раз Степан Казанин…

забыл слова на сцене… в 10 классе.

Во время школьного выступления. В тот момент от переживаний я хотел провалиться сквозь землю… Это сегодня я не боюсь уже импровизации и экспромта, а тогда это были какие-то жуткие ощущения внутри.

поцеловался…в 9 лет.

Девочку звали Оксана. Наши чувства зарождались еще с первого класса, но только к третьему я решился на такой серьезный шаг. Был морозный зимний вечер, и мы зашли в подъезд, чтобы согреться… Это был хоть и детский коротенький поцелуй, но я его запомнил на всю жизнь.

задумался об уходе из “Квартала“…

А кто вам сказал, что такие мысли вообще были? Не дождетесь!

сел на диету… год назад.

Что называется, за компанию с супругой. Ее, в свою очередь, подбила на это подружка Нина (известный в кругу звезд диетолог Нина Радзиевская. – Уточн.). Целый месяц выдержал, представляете? Занимались спортом, ели по графику. В итоге сбросил прилично так килограмм, чему был очень рад.

переоделся в женщину… в школьном КВН.

Это было в классе шестом-седьмом. Такие переодевания всегда веселят людей, и я сразу это понял. И, кстати, мне самому было довольно весело выходить на сцену в колготках, юбке и еще с бантиком на голове.

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назвал себя Степаном… на первом курсе института.

Не знаю почему, но меня никто не запоминал по реальному имени – Сергей. Однажды я решил прикольнуться и представился в шутку Степаном. И так за мной это имя и закрепилось. Сначала в институте, потом в КВН, а в итоге и все вокруг меня начали звать Степаном.

сам взял автограф у кого-то…

Наверное, это был первый и последний раз, когда я брал у кого-то автограф. Но я не мог этого не сделать. Ведь это был сам Александр Абдулов. Он приехал к нам в Надым с творческим вечером. После концерта я зашел к нему в гримерку и попросил автограф. Но у меня ничего с собой не было, кроме фотографии одноклассницы. На ней Александр Гавриилович и расписался. Я потом еще долго хранил эту фотку в видео-кассете с фильмом «Гений», где он, собственно, сыграл.

съездил за границу…в начале 2000-х.

Это была, кажется, Болгария, уже в составе с «Кварталом». В советские времена я тоже бывал в разных странах, но это не считалось тогда заграницей

.

увидел на голове седой волос…

Сложно сказать. Я же блондин, поэтому до сих пор не понимаю, то ли это у меня седой волос появился, то ли я просто в отпуске выгорел на солнце.

переехал в собственную квартиру… 10 лет назад.

Это была «двушка» на Русановке, 42 квадратных метра. Чтобы ее купить, пришлось брать кредит, но зато это была первая своя квартира.

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