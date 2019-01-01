KAMALIYA показала семейную праздничную сказку в новом клипе “На Різдво”

В клипе сыграли муж и дети артистки, одетые в милые свитера с оленями .

Читай также: "Щедрик": ТОП-5 самых красивых украинских исполнений

В свежей видеоработе “На Різдво” певицы KAMALIYA главными действующими лицами стали ее самые близкие люди: муж Мохаммад Захур и дочери Арабелла и Мирабелла! Такой предложенный певицей ход полностью поддержала звездная режиссер-клипмейкер Елена Винярская.

Я искренне считаю, что рождественские праздники — это особое время, которое необходимо проводить именно в семейном кругу! Без суеты, большого количества людей и рабочих дел, — комментирует KAMALIYA. — Уходящий год, по моему мнению, стал максимально медийным для нашей семьи. Это и обложка журнала “VIVA! Украина”, и премия от редакции этого же глянца для нас с Захуром “За бережное отношение к семейным ценностям”, и награда от проекта “Зірковий шлях” “Мама года”. Мне так приятно, что окружение начинает воспринимать и открываться навстречу нашей всеобъемлющей любви!

Во время съемок исполнительница успела поделиться в своих социальных сетях фотографиями с площадки. Фолловерам понравился семейный лук Захуров в одинаковых красных новогодних свитерах.

Премьера клипа “На Різдво” состоится сегодня, 19 декабря, в эфире "ДК ПРЕМЬЕР" на телеканале М1 в 19:55.

Ранее мы писали, сколько выходных будет у украинцев в январе 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.