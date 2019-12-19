"Barbie Girl" возвращается: Группа Aqua объявила о концертном туре
Популярная группа девяностых Aqua возвращается на сцену. Участники скандинавского коллектива Лене Нюстрем, Рене Диф, Серен Растед и Клаус Норрен отправятся в концертный тур. Об этом пишет Mirror.
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Как сообщает издание, исполнители легендарного хита “Barbie Girl“ в 2020 году планируют гастроли в Канаде. Кроме того, в апреле Aqua выступит на фестивале “Coachella“ в Калифорнии.
“Сейчас мы работаем над новой музыкой. Самые строгие судьи - это мы. Пока не добьемся идеального звучания, ничего не выпустим“, - поделилась участница группы Лене Нюстрем.
Ранее сообщалось, что группа “Imagine Dragons“ берет паузу в гастрольной деятельности.
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