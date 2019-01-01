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Актер сериала "Я все тебе докажу" Заза Чантурия рассказал, за что любит профессию

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Актер Заза Чантурия рассказал, как проходила работа над проектом "Я все тебе докажу".
Актер сериала "Я все тебе докажу" Заза Чантурия рассказал, за что любит профессию
Актер сериала "Я все тебе докажу" Заза Чантурия рассказал, за что любит профессию
пресс-служба

С понедельника по четверг в 21:00 на СТБ выходит криминальная мелодрама “Я все тебе докажу“ производства Киевтелефильм. В рамках сюжета зрители наблюдают за тем, как следователь Елена Федоришина с командой берется за сложные криминальные дела, находясь в эпицентре рабочих интриг и непростых личных отношений. Актер Заза Чантурия, который сыграл в сериале следователя Владимира, рассказал, как проходила работа над проектом и за что любит профессию актера.

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Заза признается, что с этой командой работает не впервые. Поэтому с радостью согласился поучаствовать в съемках сериала.

“В таком коллективе всегда очень радостно работать. Со многими актерами мы не раз пересекались, с некоторыми – познакомились здесь. На площадке создалась очень приятная атмосфера. Сложностей у нас не бывало, только рабочие моменты (улыбается). Каждый актер старается «подмять» роль под себя, нужно проработать это с режиссером, найти консенсус. Например, диалоги могут быть прописаны очень статично, в жизни так мало кто говорит. Бывает, можно сказать проще и приблизить это к реальности. Конечно, мы стараемся это сделать“, - рассказывает Заза.   

"Я все тебе докажу"
пресс-служба

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По словам актера, всегда интересно примерять образ персонажа на себя, или же, наоборот, дополнять его своими характеристиками:

“Я очень люблю свою профессию! Разные роли интересны тем, что ты насыщаешь того или иного персонажа такими качествами, которых у тебя нет, дополняешь его собой, а себя – им. Все это нужно воплотить в рамках, которые присущи герою. Я, например, более спокоен, чем следователь в сериале. Он постоянно пытается выслужиться перед начальством, продвинуться по службе. Я тоже привык двигаться вперед, добиваться своего, но не такими путями.

Еще важно, что игра театральная и в кино – очень разные вещи. Работа с образами тоже разная. Я уже несколько лет с головой ушел в кино. В театре больше масштабности, здесь нужно показать внутреннюю силу, говорить так, чтобы тебя слышали, чтобы в большом зале все тебя поняли. А в кино – все более сдержанно. Здесь ты показываешь меньше эмоций, но все они читаются зрителем. Во время учебы нас воспитывали, что театр – это все, что это для души и сердца. Кино и театр дают возможность попробовать себя по-разному, прочувствовать профессию и понять, что тебе ближе. Это очень интересно!“, - дополняет актер.

Заза Чантурия
Заза Чантурия
пресс-служба

Смотрите финальные серии криминальной мелодрамы “Я все тебе докажу“ в четверг, в 21:00 на СТБ, а также в субботу – с 10:40 до 18:00.

Напомним, ранее актер Михаил Кукуюк рассказал о сцене, освобождение из театра и знакомство с женой.

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Теги: Я все тебе докажу, Заза Чантурия
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Источник: Ivоna bigmir)net
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