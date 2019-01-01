Актер сериала "Я все тебе докажу" Заза Чантурия рассказал, за что любит профессию

Актер Заза Чантурия рассказал, как проходила работа над проектом "Я все тебе докажу".

С понедельника по четверг в 21:00 на СТБ выходит криминальная мелодрама “Я все тебе докажу“ производства Киевтелефильм. В рамках сюжета зрители наблюдают за тем, как следователь Елена Федоришина с командой берется за сложные криминальные дела, находясь в эпицентре рабочих интриг и непростых личных отношений. Актер Заза Чантурия, который сыграл в сериале следователя Владимира, рассказал, как проходила работа над проектом и за что любит профессию актера.

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Заза признается, что с этой командой работает не впервые. Поэтому с радостью согласился поучаствовать в съемках сериала.

“В таком коллективе всегда очень радостно работать. Со многими актерами мы не раз пересекались, с некоторыми – познакомились здесь. На площадке создалась очень приятная атмосфера. Сложностей у нас не бывало, только рабочие моменты (улыбается). Каждый актер старается «подмять» роль под себя, нужно проработать это с режиссером, найти консенсус. Например, диалоги могут быть прописаны очень статично, в жизни так мало кто говорит. Бывает, можно сказать проще и приблизить это к реальности. Конечно, мы стараемся это сделать“, - рассказывает Заза.

"Я все тебе докажу" пресс-служба

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По словам актера, всегда интересно примерять образ персонажа на себя, или же, наоборот, дополнять его своими характеристиками:

“Я очень люблю свою профессию! Разные роли интересны тем, что ты насыщаешь того или иного персонажа такими качествами, которых у тебя нет, дополняешь его собой, а себя – им. Все это нужно воплотить в рамках, которые присущи герою. Я, например, более спокоен, чем следователь в сериале. Он постоянно пытается выслужиться перед начальством, продвинуться по службе. Я тоже привык двигаться вперед, добиваться своего, но не такими путями. Еще важно, что игра театральная и в кино – очень разные вещи. Работа с образами тоже разная. Я уже несколько лет с головой ушел в кино. В театре больше масштабности, здесь нужно показать внутреннюю силу, говорить так, чтобы тебя слышали, чтобы в большом зале все тебя поняли. А в кино – все более сдержанно. Здесь ты показываешь меньше эмоций, но все они читаются зрителем. Во время учебы нас воспитывали, что театр – это все, что это для души и сердца. Кино и театр дают возможность попробовать себя по-разному, прочувствовать профессию и понять, что тебе ближе. Это очень интересно!“, - дополняет актер.

Заза Чантурия пресс-служба

Смотрите финальные серии криминальной мелодрамы “Я все тебе докажу“ в четверг, в 21:00 на СТБ, а также в субботу – с 10:40 до 18:00.

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