Певица Джамала записала две колыбельные - отдельно для мальчиков и девочек.

"Подарок для детей и их родителей": Джамала выпустила нежные колыбельные instagram.com/jamalajaaa

По случаю Дня святого Николая известная украинская исполнительница, победительница “Евровидения 2016“ Джамала выпустила две авторские колыбельные. Артистка презентовала песни “Спи, мій принце, спи“ и “Спи, принцесо, спи“.

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Новые композиции Джамала опубликовала на своем официальном ютуб- аккаунте. Как призналась, сама певица колыбельную для сына она написала еще на пятом месяце беременности.

“В цей чарівний ранок, коли дітки знаходять подарунки і солодощі під подушками, я хочу зробити власний подарунок! Він дуже особливий і дорогий для мене, це мої авторські колискові - “Спи, мій принце, спи“ і “Спи, принцесо, спи“. Це дарунок малечі та їх батькам. Нехай ваші дітки міцно та безтурботно сплять, нехай їм насняться лише солодкі сни!“, - прокомментировала Джамала в своем Instagram.

Jamala - “Спи, мій принце, спи“:

Jamala - “Спи, принцесо, спи“:

Ранее Джамала назвала три фильма, после которых долго была под впечатлением.

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