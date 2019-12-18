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Группа "Imagine Dragons" берет паузу в гастрольной деятельности

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Солист "Imagine Dragons"Дэн Рейнольдс ушел со сцены ради семьи.
Группа "Imagine Dragons" берет паузу в гастрольной деятельности
Группа "Imagine Dragons" берет паузу в гастрольной деятельности
Getty Images

Известный американский певец, солист рок-группы “Imagine Dragons“ Дэн Рейнольдс принял решение уйти со сцены ради семьи. Об этом сообщает CNN.

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Музыкант заявил, что хочет посвятить все свободное время четырем детям: 7-летней Эрроу, 2-летним близнецам Джии и Коко, а также Валентину, который появился на свет в октябре 2019 года.

Кроме того, Рейнольдс сказал, что другие участники “Imagine Dragons“ тоже хотят снова почувствовать себя в роли отца, друга или сына. Ведь коллектив почти десять лет гастролировал по всему миру.  О том, на какой строк группа взяла паузу, пока неизвестно. 

Ранее сообщалось, что на экс-супруга Майли Сайрус подали в суд из-за снимка в Instagram.

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Теги: Imagine Dragons, Дэн Рейнольдc
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Осталось 600 символов
Гноблю_Рашыстов    18.12.2019, 18:32
Оценка:  0
Гноблю_Рашыстов
Дети ЭТО святое!
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