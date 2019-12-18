Группа "Imagine Dragons" берет паузу в гастрольной деятельности

Солист "Imagine Dragons"Дэн Рейнольдс ушел со сцены ради семьи.

Известный американский певец, солист рок-группы “Imagine Dragons“ Дэн Рейнольдс принял решение уйти со сцены ради семьи. Об этом сообщает CNN.

Читай также: Дэн Рейнольдс из “Imagine Dragons“ в четвертый раз стал отцом - первые фото малыша

Музыкант заявил, что хочет посвятить все свободное время четырем детям: 7-летней Эрроу, 2-летним близнецам Джии и Коко, а также Валентину, который появился на свет в октябре 2019 года.

Кроме того, Рейнольдс сказал, что другие участники “Imagine Dragons“ тоже хотят снова почувствовать себя в роли отца, друга или сына. Ведь коллектив почти десять лет гастролировал по всему миру. О том, на какой строк группа взяла паузу, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что на экс-супруга Майли Сайрус подали в суд из-за снимка в Instagram.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.