"Голос країни-10": MONATIK стал тренером юбилейного сезона

10-й сезон проекта "Голос країни" стартует 19 января.

Читай также: MONATIK признался, почему его жена не дает интервью

Стало известно имя третьего тренера, который будет участвовать в ожесточенной битве эпохи нового юбилейного сезона “Голосу країни-10“ за самых талантливых вокалистов страны. Им будет известный украинский мультиартист MONATIK, который стал первым поп-артистом, кто создал масштабное шоу на НСК “Олимпийский“. Об этом канал “1+1“ сообщил в видеоролике через официальную страницу в одной из самых популярных соцсетей TikTok, где певец появился на сцене “Голос країни“ в интересном и креативном формате, который достаточно распространен в сети.

Автор популярнейших хитов MONATIK уже в третий раз займет красное кресло. В прошлом сезоне во время “Голосу країни-9“ вместе со своей командой он удивлял зрителей неожиданными аранжировками, а выступления участников сразу попадали в тренды YouTube. В “Голос. Діти-4“ он привел к победе свою подопечную Данелию Тулешову.

MONATIK Пресс-служба 1+1

Читай также: “Долгожданный дуэт?“: MONATIK заинтриговал снимком с известной певицей

Поп-артист MONATIK поделился своими планами на победу в юбилейном сезоне и впечатлениями от талантливых участников, которых он успел увидеть и взять в свою команду во время съемок слепых прослушиваний, которые прошли недавно.

“Я очень ждал 10 юбилейный сезон проекта “Голос країни“. Он будет взрывным и запоминающимся. Искренне убежден, это будет грандиозно, ведь зрителей ждет главная битва эпохи, битва поколений, экспериментаторов, мечтателей и талантов. Я хочу собрать команду настоящих ритмоловов, чтобы создавать, коллаборировать и радовать слушателя любимыми треками в свойственном именно нам прочтении. Это участники, с которыми я готов идти к победе, и я верю в каждого из них. Время, работа и их горящие глаза покажут, кто дойдет до прямых эфиров и до финала. Сейчас они для меня все одинаково ценны, и с каждым из них я хочу поработать“, - добавил артист.

"Голос країни-10" Пресс-служба 1+1

Напомним, во время съемок “Ночи суперхитов“ ведущие праздничного концерта - Руслан Сеничкин и Людмила Барбир - рассекретили имена первых звездных тренеров юбилейного десятого сезона “Голос країни“. Ими стали певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, и международный артист Dan Balan, прошлогодний тренер-победитель. Кто станет следующим тренером, зрители узнают уже скоро.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.