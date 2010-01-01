Главная актриса десятилетия: Названо имя, и оно очень неожиданное

Девушка известна ключевой ролью в вампирской саге “Сумерки”, а также в свежем боевике “Ангелы Чарли”.

Актриса, которая получила заслуженную награду от Голливудской ассоциации кинокритиков прошла очень сложный путь признания, добившись его одним из самых мудреных и тернистых способов. Сниматься 29-летняя актриса начала буквально с детских лет, четко определив для себя вектор развития будущей карьеры. Вот только сначала для молодой и перспективной Кристен Стюарт все складывалось не совсем так, как того бы хотелось амбициозной и способной девушке. Однако второстепенные роли в низкопробных фильмах враз окупились, как только юной брюнетке удалось получить роль, за которую многие актрисы могли бы пойти на истинное преступление. Именно “партия” Беллы Свон в молодежной саге “Сумерки” принесла Стюарт популярность, не побоимся этого слова, планетарного масштаба. На следующий день после премьеры она проснулась одинаково знаменитой и несчастной. Ivona рассказывает, почему кинокритики посчитали, что именно Стюарт достойна титула главной актрисы последнего десятилетия.

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Мы не можем не согласиться с мнением, что наряду с некоторыми актрисами Голливуда Кристен Стюарт, у которой нет ни “Оскара”, ни “Золотого Глобуса”, беспощадно проигрывает. Кто станет смотреть на звезду “Сумерек”, когда есть Джулианна Мур, которая номинировалась на разнообразные премии мира практически каждый год. Или Эмма Стоун, которая своими разноплановыми работами заслужила признания не только многочисленных фанатов, но и своих взыскательных коллег по цеху. Если эти рыжеволосы красавицы не являются для вас авторитетом, то возьмите хотя бы Кейт Бланшетт. Только ее перевоплощения в “Голубой Жасмин”, “Кэрол” и “Куда ты пропала, Бернадетт?” стоят по одному громкому титулу актрисы десятилетия. Но мы должны привыкнуть к тому, что критики - совсем другого поля ягоды. Абсолютно не то, что мы - честной и простой люд. Для них большее значение имеет ни актерское мастерство, а массовая популярность. Видимо, поэтому завидный титул достался той, которая сумела стать частью историю, вписав себя в книгу кинохроники благодаря исполнению роли самой известной подруги вампира.

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Но и сама Стюарт сделала немало для того, чтобы добиться признания самых важных критиков в своей жизни. Как это часто бывает после ошеломительного успеха, Стюарт не застряла в своем актерском развитии, а пыталась найти собственный путь и новые знаковые роли. За последние 10 лет Кристен снялась в таких успешных проектах, как «Светская жизнь», «Персональный покупатель», «Лагерь „X-Ray“» и «Месть Лиззи Борден», была членом жюри 71-го Каннского кинофестиваля и получила почетную награду Talent Award на фестивале американского кино в Довиле. Одной из последних работ актрисы стал провалившийся в прокате ремейк «Ангелов Чарли». К тому же В 2010 году Кристен Стюарт была удостоена специальной награды BAFTA, в номинации «Восходящая звезда». В 2012 году журнал «Forbes» назвал Кристен Стюарт самой высокооплачиваемой актрисой. В 2015 году стала первой женщиной-актрисой в истории страны, удостоенной французской премии «Сезар».

Вы можете ненавидеть Стюарт, обсуждать ее, как вам кажется, ничем не примечательные актерские навыки, или может опуститься еще ниже и начать комментировать ее внешность. Кристен никогда не говорила, что она - писанная красавица, а своими бунтарским поведением и непрекращающимися выходками, девушка не устает доказывать, что она - точно не типичное милое личико. Она смелая, дерзкая, рискованная и именно потому так притягательна. К тому же, как не вспомнить одну из ее самых главных ролей в кинокарьере - подруги вампира Беллы Свон? Чтобы не говорили “диванные” критики, но именно благодаря этому образу настоящие - голливудские критики признали ее главной актрисой последнего десятилетия. И это решение не подлежит обсуждению.

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