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Павел Зибров на шоу канала "Украина" начал рвать свои застрахованые усы

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Павел Зибров рассказал, почему посвятил песню своим усам.
Павел Зибров на шоу канала "Украина" начал рвать свои застрахованые усы
Павел Зибров на шоу канала "Украина" начал рвать свои застрахованые усы
пресс-служба

Популярный украинский артист Павел Зибров на грандиозном шоу “Привіт, 20-ті!“, которое канал “Украина“ покажет 31 декабря в 20:00, признался, сколько стоят его усы и почему он посвятил им свой новый хит.

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Народный артист Украины Павел Зибров выступит на шоу “Привіт, 20-ті!“ со своим новым хитом “Вуса-бренд“. За кулисами певец рассказал, как возникла идея песни про усы и на какое звание претендует Зибров.

“Споем про усы, потому что назрел такой вопрос! Уже должен быть главный усач в Украине. Потому что все ходят с бородками, легкими небритостями, лысыми головами все, что угодно. Извиняюсь, но в украинском шоу-бизнесе остался один усатый парень, его зовут Павел Зибров и именно об этом Петр Мага мой кум по блату, на Дню рождения написал хорошие стихи, а Юлик есть такой музыкант, диджей написал классную музыку. Он попал в десятку! Вот мы сделали такую ​​смешную песню и будем “зажигать“, – поделился Павел Зибров с журналистами канала “Украина“.

Павел Зибров
Павел Зибров
пресс-служба

Кроме того, певец отметил, что будет удивлять в праздник не только песней, но и неожиданным шоу.

“Будет смешной балет и я буду пританцовывать, а еще буду рвать на себе, но не рубашку, а усы, хоть они у меня и застрахованы на 1000000 гривен. Это будет “ложная тревога“, чтобы все знали, что не дай Бог с меня 1 волосок упадет. Некоторые страхуют голос, ноги, пальчики свои, он Гришко связки, а у меня усы. Ну это бренд!“, – рассказал Павел Зибров за кулисами праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“.

Павел Зибров
Павел Зибров
пресс-служба

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Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“ стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой.

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Теги: Павел Зибров
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Источник: Ivоna bigmir)net

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