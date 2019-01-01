Павел Зибров на шоу канала "Украина" начал рвать свои застрахованые усы

Павел Зибров рассказал, почему посвятил песню своим усам.

Популярный украинский артист Павел Зибров на грандиозном шоу “Привіт, 20-ті!“, которое канал “Украина“ покажет 31 декабря в 20:00, признался, сколько стоят его усы и почему он посвятил им свой новый хит.

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Народный артист Украины Павел Зибров выступит на шоу “Привіт, 20-ті!“ со своим новым хитом “Вуса-бренд“. За кулисами певец рассказал, как возникла идея песни про усы и на какое звание претендует Зибров.

“Споем про усы, потому что назрел такой вопрос! Уже должен быть главный усач в Украине. Потому что все ходят с бородками, легкими небритостями, лысыми головами – все, что угодно. Извиняюсь, но в украинском шоу-бизнесе остался один усатый парень, его зовут Павел Зибров и именно об этом Петр Мага – мой кум – по блату, на Дню рождения написал хорошие стихи, а Юлик – есть такой музыкант, диджей – написал классную музыку. Он попал в десятку! Вот мы сделали такую ​​смешную песню и будем “зажигать“, – поделился Павел Зибров с журналистами канала “Украина“.

Павел Зибров пресс-служба

Кроме того, певец отметил, что будет удивлять в праздник не только песней, но и неожиданным шоу.

“Будет смешной балет и я буду пританцовывать, а еще буду рвать на себе, но не рубашку, а усы, хоть они у меня и застрахованы на 1000000 гривен. Это будет “ложная тревога“, чтобы все знали, что не дай Бог с меня 1 волосок упадет. Некоторые страхуют голос, ноги, пальчики свои, он Гришко – связки, а у меня усы. Ну это бренд!“, – рассказал Павел Зибров за кулисами праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“.

Павел Зибров пресс-служба

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Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу “Привіт, 20-ті!“ стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

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