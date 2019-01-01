Тома Круза заподозрили в романе с актрисой "Аббатства Даунтон" - СМИ

Голливудскому актеру приписывают роман с британской актрисой Мишель Докери.

57-летний голливудский актер, режиссер и продюсер Том Круз закрутил новый роман. Об этом пишет New Idea со ссылкой на источники из близкого окружения знаменитости.

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Как сообщает издание, новой возлюбленной Круза стала 38-летняя британская актриса Мишель Докери, которая известна по роли Мэри Кроули в сериале и одноименном фильме “Аббатство Даунтон“.

В публикации отмечается, что Том и Мишель неоднократно вместе посещали различные светские вечеринки. Так, в прошлом месяце актеры вместе появились на мероприятии бренда Armani. А в начале декабря на церемонии British Fashion Award они сидели рядом. Однако, на красной дорожке Круз и Докери позировали появились отдельно.

Том Круз и Мишель Докери Getty Images

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Инсайдер из близкого окружения Тома Круза заявил, что актер видит перспективу в отношениях с Докери, однако их роман сейчас только на стадии ухаживания. Поэтому артист не спешит спешить с разглашением их отношений.

Ранее сообщалось, что Том Круз посетил Одессу и Львов на личном самолете.

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