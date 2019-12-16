"Ночная жрица": Оля Полякова выпустила яркий клип со звездами "Лиги Смеха"

Певица Оля Полякова сняла клип на песню "Ночная жрица".

Популярная украинская исполнительница, певица и актриса Оля Полякова порадовала поклонников яркой видеоработой. Артистка презентовала клип на композицию “Ночная жрица“.

Читай также: “Было круто!“: Оля Полякова рассказала о своей свадьбе

Премьера зажигательного ролика состоялась в понедельник, 16 декабря, на официальном ютуб-канале Поляковой. Видео снято в стиле фильма “Вий“. Однако, собітия происходят ночью в супермаркете.

В съемках клипа “Ночная жрица“ приняли участие звезды “Лиги Смеха“ Марк Куцевалов из команды “Прозрачный гонщик“, Анастасия Ткаченко из команды “Моя провинция“, Виктор Розовый и Святослав Антипов из команды “Загорецкая Людмила Степановна“. Режиссерами видео стали Дима Манифест и Дмитрий Шмурак.