"Ночная жрица": Оля Полякова выпустила яркий клип со звездами "Лиги Смеха"
Популярная украинская исполнительница, певица и актриса Оля Полякова порадовала поклонников яркой видеоработой. Артистка презентовала клип на композицию “Ночная жрица“.
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Премьера зажигательного ролика состоялась в понедельник, 16 декабря, на официальном ютуб-канале Поляковой. Видео снято в стиле фильма “Вий“. Однако, собітия происходят ночью в супермаркете.
В съемках клипа “Ночная жрица“ приняли участие звезды “Лиги Смеха“ Марк Куцевалов из команды “Прозрачный гонщик“, Анастасия Ткаченко из команды “Моя провинция“, Виктор Розовый и Святослав Антипов из команды “Загорецкая Людмила Степановна“. Режиссерами видео стали Дима Манифест и Дмитрий Шмурак.
Ранее Оля Полякова призналась, на что тратит заработанные в новогоднюю ночь деньги.
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