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"Ночная жрица": Оля Полякова выпустила яркий клип со звездами "Лиги Смеха"

Комментариев: 1
Певица Оля Полякова сняла клип на песню "Ночная жрица".
"Ночная жрица": Оля Полякова выпустила яркий клип со звездами "Лиги Смеха"
"Ночная жрица": Оля Полякова выпустила яркий клип со звездами "Лиги Смеха"
instagram.com/polyakovamusic

Популярная украинская исполнительница, певица и актриса Оля Полякова порадовала поклонников яркой видеоработой. Артистка презентовала клип на композицию “Ночная жрица“.

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Премьера зажигательного ролика состоялась в понедельник, 16 декабря, на официальном ютуб-канале Поляковой. Видео снято в стиле фильма “Вий“. Однако, собітия происходят ночью в супермаркете.

В съемках клипа “Ночная жрица“ приняли участие звезды “Лиги Смеха“ Марк Куцевалов из команды “Прозрачный гонщик“, Анастасия Ткаченко из команды “Моя провинция“, Виктор Розовый и Святослав Антипов из команды “Загорецкая Людмила Степановна“. Режиссерами видео стали Дима Манифест и Дмитрий Шмурак.

Ранее Оля Полякова призналась, на что тратит заработанные в новогоднюю ночь деньги.

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Теги: Оля Полякова, Лига Смеха
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
SEMPENTY    16.12.2019, 17:20
Оценка:  +1
SEMPENTY
Сколько ей заплатили за рекламу этого вонючего магазина?
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