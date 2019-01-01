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Ирина Федишин попала в ДТП: Фото с места происшествия

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Певица Ирина Федишин сообщила фанам, что попала в автомобильную аварию.
Ирина Федишин попала в ДТП: Фото с места происшествия
Ирина Федишин попала в ДТП: Фото с места происшествия
instagram.com/irynafedyshyn

Известная украинская исполнительница Ирина Федишин поделилась с поклонниками жуткой новостью. Артистка рассказала, что попала в дорожно-транспортное происшествие и показала фотографии с места события.

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На своей странице в Instagram Федишин сообщила, что авария случалась в ночь на 16 декабря в 00:45, когда она возвращалась с концерта. По словам звезды, в ее авто врезался пассажирский бус, который пересек сплошную полосу.  Ирина призналась, что удар был большой силы. Из-за боли в мышцах она провела ночь в больнице.

Кроме того, в комментарии ТСН, Федишин уточнила, что ДТП случилось городе Здолбунов в 10 километрах от Ровно. Ирина рассказала, что ее супругу Виталию наложили шину на ногу, а также он получил ушибы и сотрясение мозга. Другие члены ее команды не пострадали. 

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Ранее сообщалось, что украинская певица Jerry Heil попала в аварию.

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Теги: ДТП, Ирина Федишин
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Источник: Ivоna bigmir)net

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