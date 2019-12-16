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Канал "1+1" снимает новое реалити "Щоденник медіума"

Комментариев: 1
Узнайте, чем удивит новое реалити-шоу “Щоденник медіума“.
Канал "1+1" снимает новое реалити "Щоденник медіума"
Канал "1+1" снимает новое реалити "Щоденник медіума"
Пресс-служба 1+1

Телеканал “1+1“ готовит новое реалити-шоу “Щоденник медіума“, в котором человек с особыми способностями будет помогать участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого. Производством по заказу канала занимается студия “Пилот“.

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Героями программы станут люди, которые поделились своими историями, заполнив заявку на сайте. Со своими переживаниями в программу обратятся и знаменитости. Всем им будет помогать медиум Анастасия, которая выступает «посредником» между миром живых и мертвых. Вместе с героями она будет искать ответы на вопросы людей, переживших смерть кого-то из близких.

“Щоденник медіума“
“Щоденник медіума“
Пресс-служба 1+1

Попросить прощения у родных, покинувших этот мир, получить ответ на вопрос “почему?“; узнать, при каких обстоятельствах жизнь оборвалась на самом деле; попрощаться; отпустить - Анастасия будет пытаться помочь во всем, чего хочет каждый человек, который потерял кого-то из близких.

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Женщина воспитывает вместе с мужем троих детей, ведет обычный образ жизни и до 18 лет не знала, что обладает даром. Она училась в медицинском университете, работала в службе скорой помощи. Однажды она приехала на вызов к мужчине, у которого уже остановилось сердце. Все попытки врачей реанимировать мужчину были напрасными. Тогда Анастасия впервые увидела, как душа покидает тело. С того дня она видит души постоянно и с тех пор помогает людям.

“Щоденник медіума“
“Щоденник медіума“
Пресс-служба 1+1

Как медиум живет с этим даром, с какими историями обращаются герои программы, и как Анастасии удастся помочь людям, телезрители узнают в эфире телеканала “1+1“ уже скоро.

Ранее сообщалось, что на “Вечере премьер с Екатериной Осадчей“ зрительница начала рожать.

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Теги: Щоденник медіума
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Источник: Ivоna bigmir)net
Комментариев (1)
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Huper!    16.12.2019, 13:17
Оценка:  +2
Huper!
че нибудь свое придумают, интересно
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