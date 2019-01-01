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Артист Владимир Шумко сыграл Ирину Билык

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На шоу Нового канала "Шалена зірка" артист спародировал Билык в клипе "Снег".
Артист Владимир Шумко сыграл Ирину Билык
Артист Владимир Шумко сыграл Ирину Билык
пресс-служба

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Известным юмористам не привыкать шутить над собой или, к примеру, своими звездными коллегами. В соцсетях частенько можно заметить новые перлы от комиков. Это могут быть как обычные подколы, так и пародии на знаменитостей.

К примеру, юморист Владимир Шумко повторил образ певицы Ирины Билык из ее клипа на песню “Снег“. И получилось это у него довольно комично. Но сделал он это не в сети, а на шоу Нового канала “Шалена зірка“, где превратиться в легендарную артистку ему помогли профессиональные стилисты и хореографы.

Такой нежный, романтичный образ у Ирины Билык в этом клипе, – обратилась к Вове ведущая шоу Леся Никитюк. – Дует ветерок, волосы развеваются так красиво... Ну прямо как ты!

Решили дожать меня морально? – отшутился Шумко. – Такая песня, чтобы я сел тут, поплакал.

Отметим, что соперницей Владимира по игре была актриса «Женского квартала» Анастасия Оруджова. В финале она перевоплотилась в американского певца Джейсона Деруло.

«Шалена зірка» – каждый четверг в 21:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, что Ирина Билык прокомментировала скандал с концертом в Харькове. 

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Теги: Ирина Билык, пародия, Леся Никитюк
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Источник: IVONA bigmir)net

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