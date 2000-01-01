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День рождения Анны Седоковой: Соблазнительные фото украинской певицы

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16 декабря экс-участница ВИА Гры отмечает 37-й день рождения.
День рождения Анны Седоковой: Соблазнительные фото украинской певицы
День рождения Анны Седоковой: Соблазнительные фото украинской певицы
instagram.com/annasedokova

Сегодня, 16 декабря, украинская певица, экс-солистка “золотого“ состава группы “ВИА Гра“ и ведущая  Анна Седокова празднует 37-й день рождения.

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Свою звездную карьеру артистка начала в качестве ведущей программы O-TV Models на канале O-TV. Кроме того, она вела утреннее шоу “Подъем“ на “Новом канале“ и шоу “Девичник“ на радио Super-Nova.

В начале 2000 года Анна участвовала в кастинге в “ВИА Гру“, однако тогда Седокова не прошла из-за юного возраста. Но спустя 2 года дуэт превратился в трио и Анна стала новой солисткой коллектива.

В 2004 году певица вышла замуж и покинула группу. Однако вскоре решила вернуться на сцену и заняться сольной карьерой. Сейчас на счету артистки четыре альбома.

Кроме того, звезда является мамой троих детей. Седокова воспитывает 15-летнюю Алину, 8-летнюю Монику и 2-летнего Гектора.

По случаю дня рождения Анны Седоковой Ivona подготовила подборку пикантных фотографий из Instagram именинницы.

Напомним, ранее Седокова рассказала, как неожиданно встретилась с семьей Бена Аффлека.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: Ivоna bigmir)net

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