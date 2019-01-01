Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Эмилия Кларк рассказала, как перенесла инсульт

Комментариев: 0
Звезда "Игры Престолов" вспомнила тяжелый период своей жизни.
Эмилия Кларк рассказала, как перенесла инсульт
Эмилия Кларк рассказала, как перенесла инсульт
Instagram

Звезда сериала “Игра престолов“ Эмилия Кларк этой весной призналась, что у нее было два кровоизлияния в мозг. Актриса перенесла сложную операцию, после которой едва пришла в себя.

Читай также: ТОП-10 самых популярных актеров 2019 года: Рейтинг IMDb

В откровенном интервью журналу Wonderland 33-летняя Эмилия Кларк вспомнила о своем страхе. Когда она была в наиболее уязвимом состоянии во время пребывания в больнице, она боялась, что кто-то узнает ее.

В тот второй раз весь мой оптимизм иссяк. Это было сумасшедшее невезение. Я лежала в чертовой американской больнице, из головы торчали трубки. Я была распухла и набита лекарствами. Думала в тот момент только об одном молилась, чтобы меня никто не узнал, - вспоминает она.

Также актриса рассказала, что создатели “Игры Престолов“ знали о проблемах со здоровьем у актрисы, но не афишировали этого. Время Эмилия чувствовала страшную боль, но все равно продолжала сниматься в сериале. 

Совсем недавно “Мать драконов“ Эмилия Кларк снялась в яркой фотосессии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Эмилия Кларк, актриса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь