Эмилия Кларк рассказала, как перенесла инсульт

Звезда "Игры Престолов" вспомнила тяжелый период своей жизни.

Звезда сериала “Игра престолов“ Эмилия Кларк этой весной призналась, что у нее было два кровоизлияния в мозг. Актриса перенесла сложную операцию, после которой едва пришла в себя.

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В откровенном интервью журналу Wonderland 33-летняя Эмилия Кларк вспомнила о своем страхе. Когда она была в наиболее уязвимом состоянии во время пребывания в больнице, она боялась, что кто-то узнает ее.

В тот второй раз весь мой оптимизм иссяк. Это было сумасшедшее невезение. Я лежала в чертовой американской больнице, из головы торчали трубки. Я была распухла и набита лекарствами. Думала в тот момент только об одном молилась, чтобы меня никто не узнал, - вспоминает она.

Также актриса рассказала, что создатели “Игры Престолов“ знали о проблемах со здоровьем у актрисы, но не афишировали этого. Время Эмилия чувствовала страшную боль, но все равно продолжала сниматься в сериале.

Совсем недавно “Мать драконов“ Эмилия Кларк снялась в яркой фотосессии.

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