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Черновик песни Элтона Джона продали за 240 тысяч долларов

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Черновик песни “Your Song” продала бывшая жена автора.
Черновик песни Элтона Джона продали за 240 тысяч долларов
Черновик песни Элтона Джона продали за 240 тысяч долларов
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Первый рукописный черновик с текстом песни “Your Song” Элтона Джона продали за 240 тысяч долларов. Текст композиции был написан рукой автора Берни Топина, с которым Элтон Джон работал несколько десятков лет. А вот продала черновик супруга Топина, передает Daily Mail.

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Отметим, что песня “Your Song“ вышла в 1970 году и заняла седьмое место в британских чартах.

На аукционе были проданы и другие оригинальные рукописи с текстами песен Элтона Джона. Так, текст “Bennie And The Jets“ со второй строфой, которая не попала в итоговый вариант песни, продали за около 90 тысяч долларов, а текст “The Border Song“, с которым Джон работал необычным способом, ушел с молотка за 32 тысячи долларов.

Недавно Элтон Джон в балетной пачке поддержал артистов детского мюзикла.

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Теги: Элтон Джон
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