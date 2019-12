Названы самые популярные музыкальные видео десятилетия

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия.

YouTube назвал самые популярные в мире музыкальные клипы последнего 10-летия. Соответствующий рейтинг был опубликован в журнале Forbes.

Так, на первом месте среди самых просматриваемых клипов оказалось видео Луиса Фонси и Daddy Yankee на песню “Despacito“. С момента премьеры в 2017 году и по сегодняшний день клип просмотрели более 6,5 миллиарда раз, и количество просмотров продолжает расти.

На втором месте клип Эда Ширана на песню Shape Of You с показателем просмотров равным 4,5 миллиардам.

На третьем месте оказался дуэт Уиза Халифы и Чарли Пута с клипом на песню See You Again, посвященный трагически погибшему голливудскому актеру Полу Уокеру - видео набрало 4,3 миллиарда просмотров.

В пятерке лидеров также Марк Ронсон и Бруно Марс с песней Uptown Funk, набравший 3,7 миллиарда просмотров, и клип южнокорейского исполнителя PSY Gangnam Style, просмотренный в YouTube 3,4 миллиарда просмотров

