Чувственные Alyosha & Vlad Darwin представляют совместный альбом "Золота середина"

Alyosha и Vlad Darwin презентовали своместный альбом и анонсировали концерт в Октябрьском дворце.

Самый романтичный дуэт Украины Alyosha & Vlad Darwin представил настоящую музыкальную повесть - альбом “Золота середина“. Песни дуэта всегда отличаются своей чувственностью, а потому вызывают широкий спектр эмоций уже с первых секунд прослушивания.

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Альбом “Золота середина“ наполнен живым звучанием. К записи пластинки были привлечены одни из лучших музыкантов Украины: музыкальные продюсеры Андрей Тропешко и Александр Садовец, гитарист Орест Галицкий, клавишник Александр Огнивец, барабанщик Максим Тхорик, бас-гитарист Игорь Одарюк, струнный квартет “Астурия“ и многие другие.

“Золота Середина“ - это музыкальная повесть о поиске Рая в отношениях между Мужчиной и Женщиной. В одиночестве мы никогда не сможем стать счастливыми, ведь новая жизнь рождается только в союзе двух. Как построить этот союз? Об этом наша пластинка ... Мы уже презентовали первый сингл и клип “Пірнай“. А совсем скоро будем снимать видео на следующий сингл ... Мы надеемся, что слушателям придется по душе наша повесть“, - заинтриговал Vlad Darwin.

пресс-служба

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Каждая из семи песен, по словам дуэта, олицетворяет определенный этап в отношениях пары, поэтому может быть близка миллионам людей.

Песня “Ненавмисно“ - это романтическое начало отношений.

“Цілуй і вбивай“ о неистовой любви, до смерти.

“Пірнай“ - о чувственном контакте.

“Торнадо“ - ослепительная страсть.

“Щастя без провини“ - поиск сочувствия и понимания.

“Золота середина“ - попытка найти мир в бездне эмоций.

“Вирій“ - это бегство влюбленных на свободу от общественных стереотипов.

“Перед каждой записью альбома мы общались, обсуждали творческие вопросы, профессиональную жизнь – были заряжены. Впрочем, я все равно немного волновалась: а передам ли своими эмоциями именно тот смысл, который в песне вложил Влад. Когда уважаешь автора, осознаешь легкое переживание, как он отреагирует. Это обычная история. Впрочем, Влад попросил меня не думать о замысле, а наполнить песни собственными эмоциями и переживаниями, чтобы раскрыть, что от слов и музыки, чувствую я. Он знал, что искренность для меня – очень важный момент в исполнении. Работать с Владом сплошное удовольствие“, – рассказала Alyosha.

пресс-служба

Кроме презентации нового альбома “Золотая середина“ и анонса следующего клипа, артисты заинтриговали тем, что ко Дню всех влюбленных, уже 16 февраля 2020 состоится большой концерт Alyosha & Vlad Darwin в Октябрьском дворце.

Напомним, ранее ALYOSHA позировала в нижнем белье в откровенном клипе “Планети“.

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