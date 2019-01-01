Оля Полякова, Владимир Дантес и Алена Шоптенко приглашают на новогодний парад

В Киеве состоится первый в Украине Новогодний Borjomi Парад.

Уже 22 декабря в столице состоится первый в Украине Новогодний Borjomi Парад. От парка Шевченко до Софийской площади выдвинутся более 300 костюмированных персонажей: эльфы, жонглеры, ходулисты, а также оркестр и праздничная платформа с главной Снежной королевой — Олей Поляковой. И самое главное: принять участие в праздничном действе может каждый украинец!

Накануне события украинские звезды вспомнили, как они наряжались в детстве, и снялись в фотопроекте, главная цель которого разбудить праздничное настроение и желание пройтись по улицам города в новогоднем костюме.

пресс-служба

На съемках Оля Полякова перевоплотилась в снежинку, Владимир Дантес — в зайчика, а Алена Шоптенко — в лисичку. Невероятные образы создала художница по костюмам Леся Патока, а фотографом стала Соня Плакидюк.

В детстве я была хлопушкой, — вспоминает Оля Полякова. — Помню, как мама делала мне костюм из картона, который потом украшала битыми игрушками. Это дало мне по жизни звание женщины-праздника, женщины-фейерверка. Уже 22 декабря я буду Снежной королевой Новогоднего Borjomi Парада и зову вас! Одевайте яркий праздничный наряд и приходите: вместе с нами пройтись по городу и настроиться на праздничную атмосферу.

пресс-служба

Я всегда поддерживаю то, что пропагандирует счастье и веселье, — говорит Владимир Дантес. — Это прекрасно, когда люди могут отвлечься от будней и перевоплотиться в сказочных героев или любимых персонажей. В детстве на утреннике я был зайчиком, и сегодня крутые профессионалы вернули меня в то время.

пресс-служба

Друзья, 22 декабря, в день моего рождения, я приглашаю вас на это невероятное новогоднее действо. Регистрируйтесь, готовьте ваши костюмы: возьмите в аренду, смастерите или одолжите у бабушки в конце концов. Давайте подарим нашему городу, нашей стране такую крутую и добрую традицию! — призывает Алена Шоптенко.

пресс-служба

Мы искренне хотим, чтобы Новогодний Borjomi Парад стал новым трендом и ожидаемым культурным событием для столицы, предвестником праздника для тысяч украинцев и дополнительным поводом посетить Киев для многих туристов, — говорит Оксана Панкина, представитель организаторов проекта.

пресс-служба

Все украинцы смогут стать не только зрителями первого в Украине Новогоднего Borjomi Парада. Чтобы принять в нем участие и испытать свои силы в конкурсе на лучший костюм, нужно зарегистрироваться по ссылке Registration, а также сделать фото в костюме в специальной фотозоне, которая будет находиться в парке Шевченко 22 декабря с 12:00 до 14:00. Владельцев самых креативных новогодних нарядов ждут крутые подарки от партнеров и организаторов, а автор лучшего костюма получит суперприз: незабываемый уик-энд на двоих в Буковеле!

Больше информации о новогоднем параде на странице события в Facebook: goo.gl/VwSyuB.

ЧТО: Новогодний Borjomi Парад

ГДЕ: от парка Шевченко до Софийской площади

КОГДА: 22 декабря 2019 года, с 14:00 до 16:00