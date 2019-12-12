Звезда "Дедпула" Райан Рейнольдс впервые рассказал о третьем ребенке

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли долгое время скрывали рождение третьей дочери.

В конце августа голливудские актеры и звездные супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями. Однако знаменитости долгое время скрывали рождение дочери.

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Только спустя четыре месяца звезда “Дедпула“ Рейнольдс впервые рассказал о малышке. Артист принял участие в “Today show“ и в эфире проекта признался, что справляться с тремя детьми очень сложно. Однако ему и его жене Лайвли это хорошо удается.

“Мне нравится моя жизнь. Я люблю своих детей. Знаю, что не принято об этом говорить. С тремя девочками бывает трудно“, - рассказал актер.

Когда у Райана спросили, как он и Блейк назвали новорожденную дочь, он в шутку ответил, что у девочки пока что нет имени.

“Мы до сих пор не придумали имя. Мы хотим быть оригинальными, поэтому все буквы в ее имени будут неописуемыми. Хочу, чтобы в ее жизни ей было с чем бороться“, - рассказал Рейнольдс.

“I love it. It’s been incredible… leaving the house is getting harder and harder,” @VancityReynolds says about being a father of three pic.twitter.com/uNwf2VK9Lg — TODAY (@TODAYshow) December 12, 2019

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