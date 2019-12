Звезда "Дедпула" Райан Рейнольдс впервые рассказал о третьем ребенке

В конце августа голливудские актеры и звездные супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями. Однако знаменитости долгое время скрывали рождение дочери.

Только спустя четыре месяца звезда “Дедпула“ Рейнольдс впервые рассказал о малышке. Артист принял участие в “Today show“ и в эфире проекта признался, что справляться с тремя детьми очень сложно. Однако ему и его жене Лайвли это хорошо удается.

Когда у Райана спросили, как он и Блейк назвали новорожденную дочь, он в шутку ответил, что у девочки пока что нет имени.

“I love it. It’s been incredible… leaving the house is getting harder and harder,” @VancityReynolds says about being a father of three pic.twitter.com/uNwf2VK9Lg