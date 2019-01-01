Узнайте, какую посуду рекомендует выбирать Юлия Панкова.

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Французы утверждают: “Хорошая кастрюля – хороший обед“. А они как никто разбираются в приготовлении пищи. Среди большого ассортимента кастрюль на полках в супермаркете мы обычно выбираем их по цвету и размеру. И, к сожалению, не обращаем внимания на материал, из которого они изготовлены. Выбор посуды влияет не только на вкус и качество приготовленной пищи, но и на наше здоровье.

Во время ревизий в заведениях ведущая программы “Ревизор Х“ на Новом канале Юлия Панкова постоянно рассказывает поварам об опасности хранения блюд в алюминиевых кастрюлях.

– Готовить в них можно, – говорит Юля. – Хранить продукты – категорически запрещено. Ведь частицы металла могут попасть в наш организм в результате контакта с кислыми продуктами (томатами, лимоном, абрикосом...).

"Ревизор" рассказала об опасных и безопасных кастрюлях пресс-служба

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Самый распространенный материал для изготовления сковородок и кастрюль – сплав железа, хрома и никеля. Посуда из нержавеющей стали прочная, практичная и безопасная.

– Выбирайте качественную толстостенную посуду из нержавеющей стали, – рассказывает ведущая. – Тепло в ней распределяется равномерно. Это дает возможность готовить блюда с минимальным количеством масла и воды.

"Ревизор" рассказала об опасных и безопасных кастрюлях пресс-служба

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Многие хозяйки выбирают эмалированную посуду. Она всегда выделяется на полках магазинов благодаря яркости и разнообразию расцветок.

– Готовить в такой посуде безопасно, пока в ней внутри не образуются черные царапины или сколы, которые могут передавать продуктам опасные вещества, – говорит Юля. Поэтому обязательно следите за состоянием таких кастрюль.

“Ревизор Х“ на Новом канале – по понедельникам в 19:00, сразу после программы – пост-шоу “Страсти по Ревизору“.

Ранее мы писали, что в одном из киевских заведений Юлия Панкова обнаружила кишечную палочку.

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