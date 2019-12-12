В рейтинг попали американские исполнительницы Рианна и Бейонсе.

Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин планеты в 2019 www.kinopoisk

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Американское издание Forbes обнародовало рейтинг самых влиятельных женщин мира за 2019 год. На первых позициях списка оказались политические деятели. Рейтинг, как и в прошлом году, возглавила канцлер Германии 65-летняя Ангела Меркель. Второе место досталось главе Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в 2018-м занимала 3-ю строчку. В 2019-м на третьем месте оказалась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Также в ТОП-10 попали:

новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,

гендиректор General Motors Мэри Барра,

супруга бизнесмена Билла Гейтса Мелинда,

глава холдинговой компании Fidelity Investments Эбигейл Джонсон,

банкир из Испании Ана Ботин,

президент IBM Джинни Рометти,

исполнительный директор американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.

Из “медийных“ персон в рейтинг Forbes попала дочь американского президента Дональда Трампа Иванка, она заняла 42 место, королева Великобритании Елизавета ІІ - 40 место, а также американские певицы Рианна и Бейонсе - 61 и 66 места соответственно.

Впервые в этом году в рейтинг Forbes фигурирует 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг, которая стала самой молодой участницей рейтинга за всю историю издания. Она заняла последнее, 100-е место.

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