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Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин планеты в 2019

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В рейтинг попали американские исполнительницы Рианна и Бейонсе.

Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин планеты в 2019
Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин планеты в 2019
www.kinopoisk

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Американское издание Forbes обнародовало рейтинг самых влиятельных женщин мира за 2019 год. На первых позициях списка оказались политические деятели. Рейтинг, как и в прошлом году, возглавила канцлер Германии 65-летняя Ангела Меркель. Второе место досталось главе Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в 2018-м занимала 3-ю строчку. В 2019-м на третьем месте оказалась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Также в ТОП-10 попали:

  • новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
  • гендиректор General Motors Мэри Барра,
  • супруга бизнесмена Билла Гейтса Мелинда,
  • глава холдинговой компании Fidelity Investments Эбигейл Джонсон,
  • банкир из Испании Ана Ботин,
  • президент IBM Джинни Рометти,
  • исполнительный директор американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.

Из “медийных“ персон в рейтинг Forbes попала дочь американского президента Дональда Трампа Иванка, она заняла 42 место, королева Великобритании Елизавета ІІ - 40 место, а также американские певицы Рианна и Бейонсе - 61 и 66 места соответственно.

Впервые в этом году в рейтинг Forbes фигурирует 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг, которая стала самой молодой участницей рейтинга за всю историю издания. Она заняла последнее, 100-е место.

Ранее мы писали, что гуглили украинцы в 2019 году. 

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Теги: Forbes, женщины, рейтинг, самые влиятельные
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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caze22    12.12.2019, 19:33
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