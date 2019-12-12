Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин планеты в 2019
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Американское издание Forbes обнародовало рейтинг самых влиятельных женщин мира за 2019 год. На первых позициях списка оказались политические деятели. Рейтинг, как и в прошлом году, возглавила канцлер Германии 65-летняя Ангела Меркель. Второе место досталось главе Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в 2018-м занимала 3-ю строчку. В 2019-м на третьем месте оказалась спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Также в ТОП-10 попали:
- новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
- гендиректор General Motors Мэри Барра,
- супруга бизнесмена Билла Гейтса Мелинда,
- глава холдинговой компании Fidelity Investments Эбигейл Джонсон,
- банкир из Испании Ана Ботин,
- президент IBM Джинни Рометти,
- исполнительный директор американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон.
Из “медийных“ персон в рейтинг Forbes попала дочь американского президента Дональда Трампа Иванка, она заняла 42 место, королева Великобритании Елизавета ІІ - 40 место, а также американские певицы Рианна и Бейонсе - 61 и 66 места соответственно.
Впервые в этом году в рейтинг Forbes фигурирует 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг, которая стала самой молодой участницей рейтинга за всю историю издания. Она заняла последнее, 100-е место.
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