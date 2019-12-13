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Британский рэпер Stormzy снял клип столице Украины - видео

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В клипе можно увидеть Выдубичи и Дарницкий мост.
Британский рэпер Stormzy снял клип столице Украины - видео
Британский рэпер Stormzy снял клип столице Украины - видео
Кадр из видео

Британский хип-хоп- исполнитель Stormzy выпустил новый клип. Артист совместно с британским рэпером Headie One снял ролик на песню “AUDACITY“.

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Премьера видео состоялась 11 декабря на официальном YouTube-канале Stormzy. Отметим, что съемки клипа прошли в Киеве. Так, в ролике можно увидеть путепроводы и промзону на Выдубичах, а также Дарницкий мост.

В видео Stormzy позировал на большом тягаче. Кроме того, в ролике украинские каскадеры продемонстрировали несколько трюков на мотоциклах.

Ранее сообщалось, что Верка Сердючка презентовала песню “Make It Rain Champagne“.

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Теги: Stormzy, клипы снятые в киеве
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Источник: Ivоna bigmir)net
Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.12.2019, 18:33
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