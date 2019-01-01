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Катрин Денев выписали из больницы после ишемического инсульта

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Французская актриса Катрин Денев попала в больницу в начале ноября.
Катрин Денев выписали из больницы после ишемического инсульта
Катрин Денев выписали из больницы после ишемического инсульта
Getty Images

В среду, 6 ноября, стало известно, что французская актриса театра и кино Катрин Денев была госпитализирована из-за серьезного недомогания. Позже в СМИ появилась информация, что у артистки случился ишемический инсульт.

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А на днях французское издание “Le Parisien“ сообщило, что на прошлой неделе Денев вернулась домой после месячной реабилитации. Кроме того, СМИ отмечает, что актриса в скором времени планирует вернуться к работе. Катрин продолжит съемки в фильме “De son vivant“ (“При его жизни“).

“Она отдыхает и восстанавливается, чтобы как можно скорее начать работу“, – рассказали изданию представители окружения актрисы.

Посмотреть, как выглядела в молодости актриса Катрин Денев можно здесь.

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Теги: Катрин Денев
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Источник: Ivоna bigmir)net

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