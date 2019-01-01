Screen Actors Guild Award 2020: Все номинанты на премию Гильдии киноактеров США
В среду, 11 декабря, Гильдии киноактеров США объявила всех претендентов на премию Screen Actors Guild Award 2020. Об этом сообщается на официальном сайте премии.
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26-я церемония награждения пройдет в воскресенье, 19 января, в Лос-Анджелесе. Награды будут вручать в 15-ти номинациях. Еще одну статуэтку за вклад в кинематограф получит 76-летний голливудский актер Роберт Де Ниро.
Полный список номинантов на премию Screen Actors Guild Award 2020:
Лучший актер:
- Кристиан Бэйл, “Аутсайдеры“
- Леонардо Дикаприо, “Однажды... в Голливуде“
- Адам Драйвер, “Брачная история“
- Тэрон Эджертон, “Рокетмен“
- Хоакин Феникс, “Джокер“
Лучшая актриса
- Синтия Эриво, “Гарриет“
- Скарлетт Йоханссон, “Брачная история“
- Лупита Нионго, “Мы“
- Шарлиз Терон, “Секс-бомба“
- Рене Зеллвегер, “Джуди“
Лучший актер второго плана
- Джейми Фокс, “Просто помиловать“
- Том Хэнкс, “Прекрасный день по соседству“
- Аль Пачино, “Ирландец“
- Джо Пеши, “Ирландец“
- Брэд Питт, “Однажды... в Голливуде“
Лучшая актриса второго плана
- Лора Дерн, “Брачная история“
- Скарлетт Йоханссон, “Кролик Джоджо“
- Николь Кидман, “Секс-бомба“
- Дженнифер Лопес, “Стриптизерши“
- Марго Робби, “Секс-бомба“
Лучший актерский ансамбль
- “Секс-бомба“
- “Ирландец“
- “Кролик Джоджо“
- “Однажды... в Голливуде“
- “Паразиты“
Лучшая команда каскадеров
- “Мстители: Финал“
- “Аутсайдеры“
- “Ирландец“
- “Джокер“
- “Однажды... в Голливуде“
Лучший актер (телефильм или мини-сериал)
- Махершала Али, “Настоящий детектив“
- Рассел Кроу, “Самый громкий голос“
- Джаред Харрис, “Чернобыль“
- Джаррел Джером, “Когда они нас увидят“
- Сэм Рокуэлл, “Фосс/Вердон“
Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал)
- Патриция Аркетт, “Притворство“
- Тони Коллетт, “Невероятное“
- Джои Кинг, “Притворство“
- Эмили Уотсон, “Чернобыль“
- Мишель Уильямс, “Фосс/Вердон“
Лучший актер (драматический сериал)
- Стерлинг К. Браун, “Это мы“
- Стив Карелл, “Утреннее шоу“
- Билли Крудап, “Утреннее шоу“
- Питер Динклейдж, “Игра престолов“
- Дэвид Харбор, “Очень странные дела“
Лучшая актриса (драматический сериал)
- Дженнифер Эннистон, “Утреннее шоу“
- Хелена Бонем Картер, “Корона“
- Оливия Колман, “Корона“
- Джоди Комер, “Убивая Еву“
- Элизабет Мосс, “Рассказ служанки“
Лучший актер (комедийный сериал)
- Алан Аркин, “Метод Комински“
- Майкл Дуглас, “Метод Комински“
- Билл Хейдер, “Барри“
- Эндрю Скотт, “Дрянь“
- Тони Шалуб, “Удивительная миссис Мейзел“
Лучшая актриса (комедийный сериал)
- Кристина Эпплгейт, “Мертв для меня“
- Алекс Борштейн, “Удивительная миссис Мейзел“
- Рэйчел Броснахэн, “Удивительная миссис Мейзел“
- Кэтрин О'Хара, “Шиттс Крик“
- Фиби Уоллер-Бридж, “Дрянь“
Лучший актерский ансамбль (драматический сериал)
- “Большая маленькая ложь“, HBO
- “Корона“, Netflix
- “Игра престолов“, HBO
- “Рассказ служанки“, Hulu
- “Очень странные дела“, Netflix
Лучший актерский ансамбль (комедийный сериал)
- “Барри“, HBO
- “Дрянь“, Amazon
- “Метод Комински“, Netflix
- “Удивительная миссис Мейзел“, Amazon
- “Шиттс Крик“, CBC Television
Лучшая команда каскадеров (комедийный или драматический сериал)
- “Игра престолов“, HBO
- “Блеск“, Netflix
- “Очень странные дела“, Netflix
- “Ходячие мертвецы“, AMC
- “Хранители“, HBO
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