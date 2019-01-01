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Screen Actors Guild Award 2020: Все номинанты на премию Гильдии киноактеров США

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Церемония вручения премии Гильдии киноактеров США состоится 19 января.
Screen Actors Guild Award 2020: Все номинанты на премию Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award 2020: Все номинанты на премию Гильдии киноактеров США
www.sagaftra.org

В среду, 11 декабря, Гильдии киноактеров США объявила всех претендентов на премию Screen Actors Guild Award 2020. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

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26-я церемония награждения пройдет в воскресенье, 19 января, в Лос-Анджелесе. Награды будут вручать в 15-ти номинациях. Еще одну статуэтку за вклад в кинематограф получит 76-летний голливудский актер Роберт Де Ниро.

Полный список номинантов на премию Screen Actors Guild Award 2020:

Лучший актер:

  • Кристиан Бэйл, “Аутсайдеры“
  • Леонардо Дикаприо, “Однажды... в Голливуде“
  • Адам Драйвер, “Брачная история“
  • Тэрон Эджертон, “Рокетмен“
  • Хоакин Феникс, “Джокер“

Лучшая актриса

  • Синтия Эриво, “Гарриет“
  • Скарлетт Йоханссон, “Брачная история“
  • Лупита Нионго, “Мы“
  • Шарлиз Терон, “Секс-бомба“
  • Рене Зеллвегер, “Джуди“

Лучший актер второго плана

  • Джейми Фокс, “Просто помиловать“
  • Том Хэнкс, “Прекрасный день по соседству“
  • Аль Пачино, “Ирландец“
  • Джо Пеши, “Ирландец“
  • Брэд Питт, “Однажды... в Голливуде“

Лучшая актриса второго плана

  • Лора Дерн, “Брачная история“
  • Скарлетт Йоханссон, “Кролик Джоджо“
  • Николь Кидман, “Секс-бомба“
  • Дженнифер Лопес, “Стриптизерши“
  • Марго Робби, “Секс-бомба“

Лучший актерский ансамбль

  • “Секс-бомба“
  • “Ирландец“
  • “Кролик Джоджо“
  • “Однажды... в Голливуде“
  • “Паразиты“

Лучшая команда каскадеров

  • “Мстители: Финал“
  • “Аутсайдеры“
  • “Ирландец“
  • “Джокер“
  • “Однажды... в Голливуде“

Лучший актер (телефильм или мини-сериал)

  • Махершала Али, “Настоящий детектив“
  • Рассел Кроу, “Самый громкий голос“
  • Джаред Харрис, “Чернобыль“
  • Джаррел Джером, “Когда они нас увидят“
  • Сэм Рокуэлл, “Фосс/Вердон“

Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал)

  • Патриция Аркетт, “Притворство“
  • Тони Коллетт, “Невероятное“
  • Джои Кинг, “Притворство“
  • Эмили Уотсон, “Чернобыль“
  • Мишель Уильямс, “Фосс/Вердон“

Лучший актер (драматический сериал)

  • Стерлинг К. Браун, “Это мы“
  • Стив Карелл, “Утреннее шоу“
  • Билли Крудап, “Утреннее шоу“
  • Питер Динклейдж, “Игра престолов“
  • Дэвид Харбор, “Очень странные дела“

Лучшая актриса (драматический сериал)

  • Дженнифер Эннистон, “Утреннее шоу“
  • Хелена Бонем Картер, “Корона“
  • Оливия Колман, “Корона“
  • Джоди Комер, “Убивая Еву“
  • Элизабет Мосс, “Рассказ служанки“

Лучший актер (комедийный сериал)

  • Алан Аркин, “Метод Комински“
  • Майкл Дуглас, “Метод Комински“
  • Билл Хейдер, “Барри“
  • Эндрю Скотт, “Дрянь“
  • Тони Шалуб, “Удивительная миссис Мейзел“

Лучшая актриса (комедийный сериал)

  • Кристина Эпплгейт, “Мертв для меня“
  • Алекс Борштейн, “Удивительная миссис Мейзел“
  • Рэйчел Броснахэн, “Удивительная миссис Мейзел“
  • Кэтрин О'Хара, “Шиттс Крик“
  • Фиби Уоллер-Бридж, “Дрянь“

Лучший актерский ансамбль (драматический сериал)

  • “Большая маленькая ложь“, HBO
  • “Корона“, Netflix
  • “Игра престолов“, HBO
  • “Рассказ служанки“, Hulu
  • “Очень странные дела“, Netflix

Лучший актерский ансамбль (комедийный сериал)

  • “Барри“, HBO
  • “Дрянь“, Amazon
  • “Метод Комински“, Netflix
  • “Удивительная миссис Мейзел“, Amazon
  • “Шиттс Крик“, CBC Television

Лучшая команда каскадеров (комедийный или драматический сериал)

  • “Игра престолов“, HBO
  • “Блеск“, Netflix
  • “Очень странные дела“, Netflix
  • “Ходячие мертвецы“, AMC
  • “Хранители“, HBO

Ранее мы писали, что нигерийский фильм сняли с номинации на “Оскар 2020“ из-за английского языка.

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Теги: Screen Actors Guild Awards 2020, премия Гильдии киноактеров США 2020
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Источник: Ivоna bigmir)net
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