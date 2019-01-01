Screen Actors Guild Award 2020: Все номинанты на премию Гильдии киноактеров США

Церемония вручения премии Гильдии киноактеров США состоится 19 января.

В среду, 11 декабря, Гильдии киноактеров США объявила всех претендентов на премию Screen Actors Guild Award 2020. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

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26-я церемония награждения пройдет в воскресенье, 19 января, в Лос-Анджелесе. Награды будут вручать в 15-ти номинациях. Еще одну статуэтку за вклад в кинематограф получит 76-летний голливудский актер Роберт Де Ниро.

Полный список номинантов на премию Screen Actors Guild Award 2020:

Лучший актер:

Кристиан Бэйл, “Аутсайдеры“

Леонардо Дикаприо, “Однажды... в Голливуде“

Адам Драйвер, “Брачная история“

Тэрон Эджертон, “Рокетмен“

Хоакин Феникс, “Джокер“

Лучшая актриса

Синтия Эриво, “Гарриет“

Скарлетт Йоханссон, “Брачная история“

Лупита Нионго, “Мы“

Шарлиз Терон, “Секс-бомба“

Рене Зеллвегер, “Джуди“

Лучший актер второго плана

Джейми Фокс, “Просто помиловать“

Том Хэнкс, “Прекрасный день по соседству“

Аль Пачино, “Ирландец“

Джо Пеши, “Ирландец“

Брэд Питт, “Однажды... в Голливуде“

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн, “Брачная история“

Скарлетт Йоханссон, “Кролик Джоджо“

Николь Кидман, “Секс-бомба“

Дженнифер Лопес, “Стриптизерши“

Марго Робби, “Секс-бомба“

Лучший актерский ансамбль

“Секс-бомба“

“Ирландец“

“Кролик Джоджо“

“Однажды... в Голливуде“

“Паразиты“

Лучшая команда каскадеров

“Мстители: Финал“

“Аутсайдеры“

“Ирландец“

“Джокер“

“Однажды... в Голливуде“

Лучший актер (телефильм или мини-сериал)

Махершала Али, “Настоящий детектив“

Рассел Кроу, “Самый громкий голос“

Джаред Харрис, “Чернобыль“

Джаррел Джером, “Когда они нас увидят“

Сэм Рокуэлл, “Фосс/Вердон“

Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал)

Патриция Аркетт, “Притворство“

Тони Коллетт, “Невероятное“

Джои Кинг, “Притворство“

Эмили Уотсон, “Чернобыль“

Мишель Уильямс, “Фосс/Вердон“

Лучший актер (драматический сериал)

Стерлинг К. Браун, “Это мы“

Стив Карелл, “Утреннее шоу“

Билли Крудап, “Утреннее шоу“

Питер Динклейдж, “Игра престолов“

Дэвид Харбор, “Очень странные дела“

Лучшая актриса (драматический сериал)

Дженнифер Эннистон, “Утреннее шоу“

Хелена Бонем Картер, “Корона“

Оливия Колман, “Корона“

Джоди Комер, “Убивая Еву“

Элизабет Мосс, “Рассказ служанки“

Лучший актер (комедийный сериал)

Алан Аркин, “Метод Комински“

Майкл Дуглас, “Метод Комински“

Билл Хейдер, “Барри“

Эндрю Скотт, “Дрянь“

Тони Шалуб, “Удивительная миссис Мейзел“

Лучшая актриса (комедийный сериал)

Кристина Эпплгейт, “Мертв для меня“

Алекс Борштейн, “Удивительная миссис Мейзел“

Рэйчел Броснахэн, “Удивительная миссис Мейзел“

Кэтрин О'Хара, “Шиттс Крик“

Фиби Уоллер-Бридж, “Дрянь“

Лучший актерский ансамбль (драматический сериал)

“Большая маленькая ложь“, HBO

“Корона“, Netflix

“Игра престолов“, HBO

“Рассказ служанки“, Hulu

“Очень странные дела“, Netflix

Лучший актерский ансамбль (комедийный сериал)

“Барри“, HBO

“Дрянь“, Amazon

“Метод Комински“, Netflix

“Удивительная миссис Мейзел“, Amazon

“Шиттс Крик“, CBC Television

Лучшая команда каскадеров (комедийный или драматический сериал)

“Игра престолов“, HBO

“Блеск“, Netflix

“Очень странные дела“, Netflix

“Ходячие мертвецы“, AMC

“Хранители“, HBO

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