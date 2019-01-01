Тина Кароль и Юлия Санина представили дуэтный трек "Вільна" - видео

Песня стала саундтреком к предстоящему фильму "Віддана".

Известные украинские исполнительницы Тина Кароль и солистка рок-группы “The Hardkiss“ Юлия Санина порадовали поклонников совместной песней. Артистки вместе записали трек “ Вільна“.

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Премьера композиции и клипа на нее состоялась в четверг, 12 декабря, на ютуб-канале

FILM.UA Group. Отметим, что песня “Вільна“ стала саундтреком украинского фильма “Віддана“, который выйдет 16 января. Именно режиссер картины Кристина Сиволап сняла совместный клип Кароль и Саниной.

“Ця пісня – своєрідний жіночий маніфест, жіноча мантра про силу нашого сестринства. І було важливо виконати її саме дуетом з іншою виконавицею – сильною, талановитою, рівною“, – прокомментировала Тина Кароль.

“Вільна“ не схожа на творчість THE HARDKISS, не схожа на пісні Тіни Кароль. Це щось зовсім інакше, у чому ми поєдналися. І мені імпонує, що це не просто сингл, це – частина масштабного проєкту. Що вийде фільм і люди матимуть додатковий бекграунд, який підсилить пісню, а пісня, звичайно, по-новому розкриє фільм“, – поделилась Юлия Санина.

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