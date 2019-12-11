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16-летняя Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии Time

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Шведская экоактивистка Грета Тунберг стала "человеком года".
16-летняя Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии Time
16-летняя Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии Time
instagram.com/gretathunberg

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Всемирно известная шведская экоактивистка Грета Тунберг получила звание “человека года“ от авторитетного американского журнала Time. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

“Она вдохновила миллионы людей по всей планете присоединиться к глобальной забастовке для защиты нашего климата, что стало крупнейшей демонстрацией за всю историю человечества“, - отмечается в материале.

Кроме того, 16-летняя Грета украсила обложку нового выпуска Time. На снимке девочка позирует с распущенными в розовой кофте, темных штанах и синих кроссовках на фоне океана.

Год назад Грета Тунберг  начала пропаганду борьбы с изменениями климата. Она появилась возле шведского парламента с плакатом “Школьная забастовка за климат“. Кроме того, девочка призывала школьников по пятницам вместо уроков выходит на улицы, чтобы привлечь внимание общественности к данной проблеме.

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Но всемирно известной экоактивистка стала после выступления на саммите ООН по климату в Нью-Йорке. Тогда Грета обвинила политиков в пустых обещаниях. А также заявила, что они украли ее детство и мечты.

Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо встретился с экоактивисткой Гретой Тунберг.

 

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Теги: Грета Тунберг, Человек года
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Источник: Ivоna bigmir)net

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