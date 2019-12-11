16-летняя Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии Time
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Всемирно известная шведская экоактивистка Грета Тунберг получила звание “человека года“ от авторитетного американского журнала Time. Об этом сообщается на официальном сайте издания.
“Она вдохновила миллионы людей по всей планете присоединиться к глобальной забастовке для защиты нашего климата, что стало крупнейшей демонстрацией за всю историю человечества“, - отмечается в материале.
Кроме того, 16-летняя Грета украсила обложку нового выпуска Time. На снимке девочка позирует с распущенными в розовой кофте, темных штанах и синих кроссовках на фоне океана.
This was the year the climate crisis went from behind the curtain to center stage, from ambient political noise to squarely on the world's agenda, and no one did more to make that happen than @gretathunberg. Meaningful change rarely happens without the galvanizing force of influential individuals, writes editor-in-chief Edward Felsenthal, and in 2019, the earth's existential crisis found one in Thunberg. For that reason, she is TIME's 2019 Person of the Year. Read more about the #TIMEPOY choice at the link in bio. Photograph by @evgenia_arbugaeva for TIME; Video by @maxim_arbugaev for TIME
Год назад Грета Тунберг начала пропаганду борьбы с изменениями климата. Она появилась возле шведского парламента с плакатом “Школьная забастовка за климат“. Кроме того, девочка призывала школьников по пятницам вместо уроков выходит на улицы, чтобы привлечь внимание общественности к данной проблеме.
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Но всемирно известной экоактивистка стала после выступления на саммите ООН по климату в Нью-Йорке. Тогда Грета обвинила политиков в пустых обещаниях. А также заявила, что они украли ее детство и мечты.
Ранее сообщалось, что Леонардо Ди Каприо встретился с экоактивисткой Гретой Тунберг.
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