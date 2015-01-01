На российском ТВ впервые покажут сериал "Слуга народа"

В эфире российского канала ТНТ выйдет сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Популярный украинский сериал “Слуга народа“ от “Студии Квартал 95“ впервые покажут на российском телевидении. Премьера ленты, в которой главную роль исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский, состоится сегодня, 11 декабря, на канале ТНТ в 19:00. Об этом сообщается на сайте телеканала.

tnt-online.ru

Читай также: “Папик“: 10 интересных фактов о новом сериале студии “Квартал 95“

Известно, что ранее “Слуга народа“ попал в ТОП-3 самых популярных сериалов в онлайн-кинотеатрах России за первое полугодие 2019. Так, права на интернет-показ ленты с Зеленским купила российская компания “Яндекс“, также россияне могли посмотреть сериал на “Кинопоиске“ по подписке и в онлайн-кинотеатрах Okko и Megogo Россия. Кроме того, права на показ сериала приобрели более 20 стран.

Читай также: “Реалии диктуют свои правила“: Елена Зеленская рассказала о статусе первой леди

В Украине премьера “Слуги народа“ состоялась в ноябре 2015 года на телеканале “1+1“. Второй сезон сериала вышел 23 октября 2017 года, а показ третьего сезона начался накануне президентских выборов – 27 марта 2019 года.

Ранее в “95 Квартале“ показали студенческие снимки Зеленского.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.