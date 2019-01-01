Участники "Битвы экстрасенсов" определят человека, страдающего от неразделенной любви

Узнайте, чем удивит новый выпуск проекта "Битва экстрасенсов" 11 декабря.

Сегодня, 11 декабря в 19:00, на СТБ выйдет 11 выпуск мистического реалити “Битва экстрасенсов“ с Павлом Костицыным. В первом задании среди пяти героев ясновидящим предстоит найти человека, страдающего от неразделенной любви. Что несет за собой это чувство? Стоит ли обращаться к привороту? И нужно ли добиваться взаимности там, где ее нет?

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Неразделенная любовь – равна проклятию. Ощутят ли экстрасенсы, кто из пяти гостей студии живет в этом аду постоянно? Среди участниц испытания окажется финалистка 14 сезона “Битвы экстрасенсов“ – Рубина Цыбульская. Что же экстрасенс хочет разузнать у магов? И знает ли ее супруг, участник 20 сезона реалити, – Арман Цыбульский – что ревнивая Рубина участвует в съемке?

"Битва экстрасенсов" пресс-служба

Кроме того, в редакцию проекта пришло коллективное обращение от жителей одного из многоквартирных домов города Конотоп (подписи поставили больше 170 человек!). На людей уже много лет охотится нечто потустороннее. Мужчины в доме болеют и умирают. Экстрасенсам предстоит выяснить, чьи глаза следят за жильцами и кто же виновен в смертях.

"Битва экстрасенсов" пресс-служба

Не пропустите новый выпуск “Битвы экстрасеснов“, сегодня, 11 декабря в 19:00 на СТБ!

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