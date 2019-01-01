Меткие высказывания Макаревича о людях и вещах.

День рождения Андрея Макаревича - лучшие цитаты артиста pinterest

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Сегодня, 11 декабря, свой День рождения празднует музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер и единственный бессменный участник рок-группы “Машина времени“ Андрей Макаревич. Поскольку именинник, помимо прочего, известен глубокими текстами песен, предлагаем интересные цитаты Андрея Макаревича:

В детстве кажется, что вот среди твоих сверстников есть умные и дураки, а взрослые - умные все. Просто не можешь представить себе взрослого дурака. С годами, постепенно перебираясь в стан взрослых, с ужасом понимаешь, что тут-то дураков гораздо больше.

Человек, который, выпив первую рюмку, заводит длинный рассказ или, не дай Бог, подняв вторую, затягивает многоступенчатый тост, - дилетант, он глух к происходящему, гоните его к чёртовой матери. После первой - тишина. Прислушайтесь к себе. Слышите, как открываются потайные дверцы, как побежал ток…

“Потом“ - это утешительная форма “Никогда“. И если чувствуешь, что не будешь читать эту книгу сегодня - не покупай ее. Таким образом можно сильно сократить количество ненужных вещей.

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История начинает повторяться с того момента, когда умирает последний человек, который помнит, как всё было на самом деле.

Для каждого из нас лучше то, с чем он вырос, под чью музыку впервые поцеловал девушку и проснулся наутро рядом с ней. Музыка - лишь часть общей картины счастья.

В каждом театpе аpтиcты, cкажем так, выпивают. Hичего нового. Дело, видимо, в cтепени. Степень в нашем театpе была пpевоcходная.

Двойка же, особенно по математике, влечет к плевку на пол, к буйству, прогулкам вне школы, страх перед контрольной ведет к восстанию, невозможность понять дробь – к тюрьме.

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Жизнь к концу лишается хищности, обретает некую нравственную высоту, старость способна облагородить даже и подлеца, и мелкого хищника. Тогда как в детстве все обнажено, ничем не прикрыто, человек еще не научился ни жалеть, ни защищаться. Детство – хищническая площадка молодняка, страшный мир,…

Еcли человек никогда в жизни, cкажем, не видел птицу, то можно показать ему комаpа и cказать, что это птица и еcть, и он так и будет думать, пока, конечно, не вcтpетит птицу наcтоящую. А может и не вcтpетить.

...я вернулся домой, и отец переписывал “Hard day`s night“. Было чувство, что всю предыдущую жизнь я носил в ушах вату, а тут вдруг ее вынули.

Долгое время жили среди всего дешёвого. О дорогих вещах ходили легенды. Казалось: дорогое в отличие от дешёвого не ломается. Оказалось - точно так же ломается. Оно просто дорогое.

Все слышали, как поёт соловей, но никто не видел, какая у него при этом морда.

Нас кидает от края до края. По краям расположены двери. На одной написано “Знаю“, на другой написано “Верю“. Но одной головой обладая, не войдешь сразу в обе ты двери… Если веришь, то веришь не зная… Если знаешь, то знаешь не веря

Я очень люблю и народ и страну, но я не могу терпеть крыс!

Ничего не бывает навсегда, но, к сожалению, пройдет много времени прежде, чем мы вернемся к прежнему градусу нормальных человеческих отношений… Я думаю, что теперь это вопрос времени, но прежде всего, нужно, чтобы прекратилась война.

Ранее мы писали, как правильно встретить год белой Крысы.

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