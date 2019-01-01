Бейонсе призналась, что пережила несколько выкидышей

Певица Бейонсе откровенно рассказала, что ей пришлось пройти ради материнства.

Популярная американская певица, танцовщица и продюсер Бейонсе дала откровенное интервью изданию Elle, в котором рассказала о своем нелегком пути к материнству.

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По словам знаменитости, ей пришлось пережить несколько выкидышей прежде, чем она родила дочь Блю Айви и близнецов Сэра и Руми. Бейонсе отметила, что это помогло ей переосмыслить свое отношение к жизни. Певица призналась, что теперь все боли и потери воспринимает как подарки судьбы.

“Я узнала, что все боли и потери на самом деле являются подарком. Выкидыши меня научили, что я должна быть мамой для себя самой, прежде чем я стану матерью другому. Тогда у меня появилась Блю, и поиски своей цели стали настолько глубокими. Я умерла и возродилась в своих отношениях, а стремление к себе стало еще сильнее. Мне трудно идти назад. Быть “номером один“ уже не является моим приоритетом. Моя настоящая победа - это создание искусства и наследия, которое будет жить далеко за пределами меня“, - поделилась артистка.

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Кроме того, Бейонсе призналась, что сейчас для нее в приоритете здоровье, а не успешная карьера. Певица заявила, что долгое время не могла восстановиться после тяжелой беременности.

“После тяжелой беременности мне понадобился год, чтобы сосредоточиться на здоровье“, - рассказала Бейонсе.

Напомним, ранее Бейонсе показала, какой сюрприз подготовил муж на ее день рождения.

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