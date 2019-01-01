ТОП-3 фильмов 2019 года от украинской певицы Джамалы.

Джамала назвала три фильмы, после которых долго была под впечатлением instagram.com/jamalajaaa

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Популярная украинская исполнительница Джамала призналась фанам, что считает себя киноманом и сериаломаном. Артистка отметила, что для нее идеальный вечер - это когда она смотрит какую-то ленту со своим супругом. А потом обсуждает с ним увиденное. Об этом она рассказала своей странице в Instagram.

“Близькі знають, що я справжній кіноман і серіаломан 😂 Мій ідеальний вечір після важкого дня - разом з чоловіком подивитися фільм чи кілька серій улюбленого серіалу, а потім обговорити і поділитися враженнями“, - написала Джамала.

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Кроме того, певица назвала три фильма второй половины 2019 года, которые которые сильно ее впечатлили. Так, в ТОП-3 Джамалы вошли такие ленты как, “Ирландец“ Мартина Скорсезе, “Однажды в Голливуде“ Квентина Тарантино и “Джокер“ Тодда Филлипса.

“Я подивилась ці фільми з різницею в кілька днів і довго була під враженням. Такі актори, як Аль Пачіно, Роберт де Ніро, Бред Пітт, Леонардо ді Капріо, Хоакін Фенікс, — справжні майстри своєї справи. Не знаю, чи з`являться колись настільки ж талановиті актори, як ця плеяда. Ще спіймала себе на думці, що Тарантіно може зняти цікаво навіть нединамічний фільм“, - поделилась впечатлениями Джамала.

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