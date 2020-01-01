"Золотой глобус 2020": Cписок номинантов премии
Совсем скоро, 5 декабря, в в Беверли-Хиллз в отеле “Беверли Хилтон“ состоится 77-я премия “Золотой глобус 2020“, которая присуждается за работы в фильмах и телевизионных картинах.
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А сегодня, 9 декабря, организатор мероприятия, Голливудская ассоциация иностранной прессы, объявили номинантов кинопремии. Кто стал претендентом на награду читайте далее на Ivona.
Список всех номинантов на премию “Золотой глобус 2020“:
Лучшая драма:
- “Ирландец“ (The Irishman)
- “Брачная история“ (Marriage Story)
- “1917“ (1917)
- “Джокер“ (Joker)
- “Маленькие женщины“ (Little Women)
Лучшая комедия или мюзикл:
- “Однажды в Голливуде“ (Once Upon a Time in Hollywood)
- “Кролик Джоджо“ (Jojo Rabbit)
- “Достать ножи“ (Knives Out)
- “Рокетмен“ (Rocketman)
- “Меня зовут Долемайт“ (Dolemite Is My Name)
Лучший драматический сериал:
- “Большая маленькая ложь“ (Big Little Lies)
- “Корона“ (The Crown)
- “Убивая Еву“ (Killing Eve)
- “Утреннее шоу“ (The Morning Show)
- “Наследники“ (Succession) (HBO)
Лучший фильм на иностранном языке:
- “Прощание“ (The Farewell)
- “Боль и слава“ (Pain and Glory)
- “Портрет девушки в огне“ (Portrait of a Lady on Fire)
- “Паразиты“ (Parasite)
- “Отверженные“ (Les Miserables)
Лучший сценарий:
- Ной Баумбах, “Брачная история“ (Marriage Story)
- Пон-Джун-хо и Хан Джин-вон, “Паразиты“ (Parasites)
- Энтони МакКартен, “Два Папы“ (Two Popes)
- Квентин Тарантино, “Однажды в Голливуде“ (Once Upon a Time in Hollywood)
- Стивен Хеллиан, “Ирландец“ (The Irishman)
Лучшая песня:
- Beautiful Ghosts (“Кошки“)
- (I'M Gonna) Love Me Again (“Рокетмен“)
- Into the Unknown (“Ледяное сердце 2“)
- Spirit (“Король Лев“)
- Stand Up (“Гарриет“ (Harriet)
Лучшая мужская роль второго плана:
- Том Хэнкс (“Прекрасный день по соседству“)
- Энтони Хопкинс (“Два Папы“)
- Аль Пачино (“Ирландец“)
- Джо Пеши (“Ирландец“)
- Брэд Питт (“Однажды в Голливуде“)
Лучшая женская роль второго плана:
- Кэти Бейтс (“Дело Ричарда Джуэлла“)
- Аннет Бенинг (“Отчет о пытках“)
- Лора Дерн (“Брачная история“)
- Дженнифер Лопес (“Стриптизерши“)
- Марго Робби (“Скандал“)
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):
- Дэниел Крейг (“Ножи наголо“)
- Роман Гриффин Дэвис (“Кролик Джоджо“)
- Леонардо Ди Каприо (“Однажды в Голливуде“)
- Терон Эдгертон (“Рокетмен“)
- Эдди Мерфи (“ Мое имя – Долемайт “)
Лучший анимационный фильм:
- “Холодное сердце 2“ (Frozen II)
- “Как приручить дракона 3“ (How to Train Your Dragon: The Hidden World)
- “Потерянное звено“ (Missing Link)
- “История игрушек 4“ (Toy Story 4)
- “Король Лев“ (Lion King)
Лучшая мужская роль (драма):
- Кристиан Бэйл (“Форд против Феррари“)
- Антонио Бандерас (“Боль и слава“)
- Адам Драйвер (“Брачная история“)
- Хоакин Феникс (“Джокер“)
- Джонатан Прайс (“Два Папы“)
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):
- Аквафина (“Прощание“)
- Ана де Армас (“Достать ножи“)
- Кейт Бланшетт (“Куда ты пропала, Бернадетт“)
- Бинни Фелдштейн (“Образование“)
- Эмма Томпсон (“В прямом эфире“)
Лучшая женская роль (драма):
- Синтия Эриво (“Гарриет“)
- Скарлетт Йоханссон (“Брачная история“)
- Сирша Ронан (“Маленькие женщины“)
- Шарлиз Терон (“Секс-бомба“)
- Рене Зеллвегер (“Джуди“)
Лучший сериал (комедия или мюзикл):
- “Барри“ (Barry)
- “Дрянь“ (Fleabag)
- “Метод Комински“ (The Kominsky Method)
- “Удивительная миссис Мейзел“ (The Marvelous Mrs. Maisel)
- “Политик“ (The Politician)
Лучшая музыка к фильму:
- Daniel Pemberton (“Сирота Бруклин“) (Motherless Brooklyn)
- Alexandre Desplat (“Маленькие женщины“) (Little Women)
- Hildur Guðnadottir (“Джокер“) (Joker)
- Thomas Newman (1917)
- Randy Newman (“Брачная история“) (Marriage Story)
Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):
- Майкл Дуглас (“Метод Комінскі“) (The Kominsky Method”)
- Билл Гейдер (“Барри“) (Barry)
- Бен Платт (“Политик“) (The Politician)
- Полл Рад (“Жить с собой“) (Living with Yourself)
- Раме Юссеф (“Раме“) (Ramy)
Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):
- Кристина Эпплгейт (“Мертв для меня“) (Dead to Me)
- Рейчел Броснахен (“Удивительная миссис Мейзел“) (The Marvelous Mrs. Maisel)
- Кирстен Данст (“Как стать Богом в центральной Флориде“) (On Becoming a God in Central Florida)
- Наташа Лионе (“Матрешка“) (Russian Doll)
- Фиби Воллер-Бридж (“Флибег“) (Fleabag)
Лучшая мужская роль в сериале (драма):
- Брайан Кокс “Наследники“ (Succession)
- Кит Харрингтон (“Игра престолов“) (Game of Thrones)
- Rami Malek (“Г-Н Робот“) (Mr Robot)
- Тобайас Мензис (“Корона“) (The Crown)
- Билли Портер (Pose)
Лучшая женская роль в сериале (драма):
- Дженнифер Энистон (“Утреннее шоу“) (The Morning Show)
- Оливия Колман “Корона“ (The Crown)
- Джоди Комер (“Убивая Еву“) (Killing Eve)
- Николь Кидман (“Большая Маленькая ложь“) (Big Little Lies)
- Риз Уизерспун (“Большая маленькая Ложь“ (Big Little Lies)
Лучший режиссер:
- Пон Джун Хо (“Паразиты) (Parasite)
- Сэм Мендес (“1917“)
- Тодд Филлипс (“Джокер“) (Joker)
- Мартин Скорсезе (“Ирландец“) (The Irishman)
Ранее мы писали, что нигерийский фильм сняли с номинации на “Оскар 2020“ из-за английского языка.
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