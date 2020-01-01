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"Золотой глобус 2020": Cписок номинантов премии

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Церемония вручения премии "Золотой глобус 2020" пройдет 5 января.
"Золотой глобус 2020": Cписок номинантов премии
"Золотой глобус 2020": Cписок номинантов премии
Getty Images

Совсем скоро, 5 декабря, в в Беверли-Хиллз в отеле “Беверли Хилтон“ состоится 77-я премия “Золотой глобус 2020“, которая присуждается за работы в фильмах и телевизионных картинах.

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А сегодня, 9 декабря, организатор мероприятия, Голливудская ассоциация иностранной прессы, объявили номинантов кинопремии. Кто стал претендентом на награду читайте далее на Ivona

Список всех номинантов на премию “Золотой глобус 2020“:

Лучшая драма:

  • “Ирландец“ (The Irishman)
  • “Брачная история“ (Marriage Story)
  • “1917“ (1917)
  • “Джокер“ (Joker)
  • “Маленькие женщины“ (Little Women)

Лучшая комедия или мюзикл:

  • “Однажды в Голливуде“ (Once Upon a Time in Hollywood)
  • “Кролик Джоджо“ (Jojo Rabbit)
  • “Достать ножи“ (Knives Out)
  • “Рокетмен“ (Rocketman)
  • “Меня зовут Долемайт“ (Dolemite Is My Name)

Лучший драматический сериал:

  • “Большая маленькая ложь“ (Big Little Lies)
  • “Корона“ (The Crown)
  • “Убивая Еву“ (Killing Eve)
  • “Утреннее шоу“ (The Morning Show)
  • “Наследники“ (Succession) (HBO)

Лучший фильм на иностранном языке:

  • “Прощание“ (The Farewell)
  • “Боль и слава“ (Pain and Glory)
  • “Портрет девушки в огне“ (Portrait of a Lady on Fire)
  • “Паразиты“ (Parasite)
  • “Отверженные“ (Les Miserables)

Лучший сценарий:

  • Ной Баумбах, “Брачная история“ (Marriage Story)
  • Пон-Джун-хо и Хан Джин-вон, “Паразиты“ (Parasites)
  • Энтони МакКартен, “Два Папы“ (Two Popes)
  • Квентин Тарантино, “Однажды в Голливуде“ (Once Upon a Time in Hollywood)
  • Стивен Хеллиан, “Ирландец“ (The Irishman)

Лучшая песня:

  • Beautiful Ghosts (“Кошки“)
  • (I'M Gonna) Love Me Again (“Рокетмен“)
  • Into the Unknown (“Ледяное сердце 2“)
  • Spirit (“Король Лев“)
  • Stand Up (“Гарриет“ (Harriet)

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Том Хэнкс (“Прекрасный день по соседству“)
  • Энтони Хопкинс (“Два Папы“)
  • Аль Пачино (“Ирландец“)
  • Джо Пеши (“Ирландец“)
  • Брэд Питт (“Однажды в Голливуде“)

Лучшая женская роль второго плана:

  • Кэти Бейтс (“Дело Ричарда Джуэлла“)
  • Аннет Бенинг (“Отчет о пытках“)
  • Лора Дерн (“Брачная история“)
  • Дженнифер Лопес (“Стриптизерши“)
  • Марго Робби (“Скандал“)

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

  • Дэниел Крейг (“Ножи наголо“)
  • Роман Гриффин Дэвис (“Кролик Джоджо“)
  • Леонардо Ди Каприо (“Однажды в Голливуде“)
  • Терон Эдгертон (“Рокетмен“)
  • Эдди Мерфи (“ Мое имя – Долемайт “)

Лучший анимационный фильм:

  • “Холодное сердце 2“ (Frozen II)
  • “Как приручить дракона 3“ (How to Train Your Dragon: The Hidden World)
  • “Потерянное звено“ (Missing Link)
  • “История игрушек 4“ (Toy Story 4)
  • “Король Лев“ (Lion King)

Лучшая мужская роль (драма):

  • Кристиан Бэйл (“Форд против Феррари“)
  • Антонио Бандерас (“Боль и слава“)
  • Адам Драйвер (“Брачная история“)
  • Хоакин Феникс (“Джокер“)
  • Джонатан Прайс (“Два Папы“)

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

  • Аквафина (“Прощание“)
  • Ана де Армас (“Достать ножи“)
  • Кейт Бланшетт (“Куда ты пропала, Бернадетт“)
  • Бинни Фелдштейн (“Образование“)
  • Эмма Томпсон (“В прямом эфире“)

Лучшая женская роль (драма):

  • Синтия Эриво (“Гарриет“)
  • Скарлетт Йоханссон (“Брачная история“)
  • Сирша Ронан (“Маленькие женщины“)
  • Шарлиз Терон (“Секс-бомба“)
  • Рене Зеллвегер (“Джуди“)

Лучший сериал (комедия или мюзикл):

  • “Барри“ (Barry)
  • “Дрянь“ (Fleabag)
  • “Метод Комински“ (The Kominsky Method)
  • “Удивительная миссис Мейзел“ (The Marvelous Mrs. Maisel)
  • “Политик“ (The Politician)

Лучшая музыка к фильму:

  • Daniel Pemberton (“Сирота Бруклин“) (Motherless Brooklyn)
  • Alexandre Desplat (“Маленькие женщины“) (Little Women)
  • Hildur Guðnadottir (“Джокер“) (Joker)
  • Thomas Newman (1917)
  • Randy Newman (“Брачная история“) (Marriage Story)

Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл):

  • Майкл Дуглас (“Метод Комінскі“) (The Kominsky Method”)
  • Билл Гейдер (“Барри“) (Barry)
  • Бен Платт (“Политик“) (The Politician)
  • Полл Рад (“Жить с собой“) (Living with Yourself)
  • Раме Юссеф (“Раме“) (Ramy)

Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл):

  • Кристина Эпплгейт (“Мертв для меня“) (Dead to Me)
  • Рейчел Броснахен (“Удивительная миссис Мейзел“) (The Marvelous Mrs. Maisel)
  • Кирстен Данст (“Как стать Богом в центральной Флориде“) (On Becoming a God in Central Florida)
  • Наташа Лионе (“Матрешка“) (Russian Doll)
  • Фиби Воллер-Бридж (“Флибег“) (Fleabag)

Лучшая мужская роль в сериале (драма):

  • Брайан Кокс “Наследники“ (Succession)
  • Кит Харрингтон (“Игра престолов“) (Game of Thrones)
  • Rami Malek (“Г-Н Робот“) (Mr Robot)
  • Тобайас Мензис (“Корона“) (The Crown)
  • Билли Портер (Pose)

Лучшая женская роль в сериале (драма):

  • Дженнифер Энистон (“Утреннее шоу“) (The Morning Show)
  • Оливия Колман “Корона“ (The Crown)
  • Джоди Комер (“Убивая Еву“) (Killing Eve)
  • Николь Кидман (“Большая Маленькая ложь“) (Big Little Lies)
  • Риз Уизерспун (“Большая маленькая Ложь“ (Big Little Lies)

Лучший режиссер:

  • Пон Джун Хо (“Паразиты) (Parasite)
  • Сэм Мендес (“1917“)
  • Тодд Филлипс (“Джокер“) (Joker)
  • Мартин Скорсезе (“Ирландец“) (The Irishman)

Ранее мы писали, что нигерийский фильм сняли с номинации на “Оскар 2020“ из-за английского языка.

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Теги: Золотой глобус 2020
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Источник: Ivona bigmir)net,
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